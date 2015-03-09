به گزارش خبرگزاری مهر محمود احمدی‌نژاد در پیامی درگذشت زینب زارعی نژاد مادر، خواهر و همسر شهید را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و ان االیه راجعون

خانواده های محترم زارعی نژاد و فلاح نژاد

سلام علیکم

خبر درگذشت بانوی مومنه، مکرمه و انقلابی سرکار خانم زینب زارعی نژاد الگوی صبر و ایثار و مقاومت، مادر شهید معزز علی اوسط فلاح نژاد و همسر شهید بزرگوار عربعلی فلاح نژاد و خواهر شهید مکرم نبی الله زارع نژاد موجب تالم و تاثر گردید.

در گذشت این بانوی فداکار را به شما و همه خانواده های وابسته و اهالی محترم و شهید پرور شهرک خور ساوجبلاغ تسلیت عرض می نمایم.

از خداوند متعال برای آن اسوه صبر و فداکاری علو درجات و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا(س) و برای بازماندگان سلامت و عزت بیشتر و صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمود احمدی نژاد