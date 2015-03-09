به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر ، پژوهشی در قلمرو اخلاق اسلامی است که ارائه الگوی تربیت اخلاقی قرآن در تفسیر المیزان از اهداف اصلی نگارنده در تالیف این کتاب است.
جایگاه تربیت اخلاقی در نظام اندیشه دینی، مفهوم شناسی تربیت در قرآن، طراحی الگوی دستهبندی روشهای تربیت اخلاقی، روشهای تربیت اخلاقی در بعد شناخت، روشهای زمینه ساز شکوفایی و جهت دهی میل و انگیزه و روشهای زمینه ساز در بعد عمل، بخشهایی از این کتاب یک جلدی است.
کتاب «روشهای تربیت اخلاقی در المیزان» تالیف حجتالاسلام سیداحمد فقیهی با قطع وزیری در ۵۲۸ صفحه به زیور طبع آراسته گردیده است.
نظر شما