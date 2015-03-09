افزایش گشت های نوروزی پلیس البرز/ راه اندازی اردوگاه بازپروری

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار در خصوص برنامه های نیروی انتظامی در ایام پایانی سال اظهار داشت: در ایام پایانی سال با توجه به افزایش حجم ترددها افزایش گشت های خودرویی و موتوری را خواهیم داشت و از توان نیروهای ستادی جهت افزایش امنیت بهره خواهیم برد.

وی با بیان اینکه استان البرز نیم درصد محورهای مواصلاتی کشور را داراست اما 18 درصد از تردد های کشور در محورهای مواصلاتی البرز انجام می شودٰ، گفت: با توجه به اینکه ترددهایی با حجم میلیونی در استان انجام می شود به طور قطع در حوزه ترافیکی افزایش تیم ها و ایستگاه های ترافیکی را خواهیم داشت.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: مجموعه نیروی انتظامی در ایام نوروز برای برپایی نظم و امنیت در حوزه های مختلف به خصوص حوزه شهری و ترافیکی توان توان خود را به کار خواهد بست و امید می رود در این راستا مردم نیز همگام با پلیس باشند.

سردار کامرانی صالح در ادامه به مهمترین برنامه های نیروی انتظامی در سال آینده اشاره و اعلام کرد: خوشبختانه با تلاش های نیروی انتظامی و همکاری مردم موفقیت های خوبی در طرح های پاکسازی محله ها در شش ماه گذشته حاصل شده است که این طرح با کیفیت بیشتر در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مطالبات در اجرای صحیح طرح های پاکسازی راه اندازی اردوگاه است که با همکاری استانداری در حال پیگیری است که با راه اندازی کمک قابل توجهی به اجرای این طرح شده است.

فرمانده انتظامی استان البرز اظهار داشت: نیروی انتظامی از تمام ظرفیت های خود در سال آتی برای برقراری نظم و امنیت به کار خواهد گرفت و هرچه مشارکت های مردمی و مسئولان در این زمینه بیشتر باشد به اهداف نزدیک تر خواهیم شد.

سردار کامرانی صالح در پایان گفت: نصب دوربین های الکترونیکی، تقویت طرح نگهبان محلهٰ‌، استفاده از پلیس های افتخاری و .... نیروی انتظامی را در جهت رسیدن به اهدافش یاری خواهد کرد.