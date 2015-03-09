برگزیده عکس های خبری ۱۸ اسفند ۹۳

تصویری از دستگیری یکی از پنج مظنون قتل «بوریس نمتسف» توسط پلیس روسیه در موسکو
مردم ایتالیا با لباس های قرون وسطی مقابل قلعه تاریخی «اسفورزسکو» در میلان رژه میروند.
نقاشی گرافیتی که به مناسبت سالگرد مفقود شدن هواپیمای مالزی روی دیوار ترسیم شده است.
یک پدر و دختر در روز برفی شهرستان «جیلین» شمال شرق چین
زنان بنگلادش به مناسبت روز جهانی زن در داکا پایتخت این کشور تظاهرات کردند و خواهان شرایط بهتر برای زنان شدند.
سربازان کشور مقدونیه در اولین رژه تاریخی خود در «اسکوپیه» پایتخت این کشور
مسیر ۴۲ کیلومتری مسابقه اسکی با بیش از ۱۳ هزار شرکت کننده که در حوالی روستای مالوجا در «سوئیس» برگزار شد.
اتوبوسی در «سائو پائولو» بعد از تصادف از جاده اصلی منحرف شد و به داخل رودخانه افتاد.
نوزاد تازه متولد شده شیر در باغ وحشی در مکزیک
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