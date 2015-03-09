برگزیده عکس های خبری ۱۸ اسفند ۹۳

برگزیده عکس های خبری امروز را از دستگیری مظنونین قتل «بوریس نمتسف» در روسیه آغاز می‌کنیم، سپس تصاویری از سالگرد مفقود شدن هواپیمای مالزی، روز جهانی زن و رژه رسمی در مقدونیه را خواهیم دید.