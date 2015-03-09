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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

برگزیده عکس های خبری ۱۸ اسفند ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۱۸ اسفند ۹۳

برگزیده عکس های خبری امروز را از دستگیری مظنونین قتل «بوریس نمتسف» در روسیه آغاز می‌کنیم، سپس تصاویری از سالگرد مفقود شدن هواپیمای مالزی، روز جهانی زن و رژه رسمی در مقدونیه را خواهیم دید.

برگزیده

تصویری از دستگیری یکی از پنج مظنون قتل «بوریس نمتسف»  توسط پلیس روسیه در موسکو

برگزیده

 مردم ایتالیا با لباس های قرون وسطی مقابل قلعه تاریخی «اسفورزسکو» در میلان رژه می‌روند.

برگزیده

نقاشی گرافیتی که  به مناسبت سالگرد مفقود شدن هواپیمای مالزی روی دیوار ترسیم شده است.

برگزیده

یک پدر و دختر در روز برفی شهرستان «جیلین» شمال شرق چین

برگزیده

زنان بنگلادش به مناسبت روز جهانی زن در داکا پایتخت این کشور تظاهرات کردند و خواهان شرایط بهتر برای زنان شدند.

برگزیده

سربازان کشور مقدونیه در اولین رژه تاریخی خود در «اسکوپیه» پایتخت این کشور

برگزیده

مسیر ۴۲ کیلومتری مسابقه اسکی با بیش از ۱۳ هزار شرکت کننده که در حوالی روستای مالوجا در «سوئیس» برگزار شد.


برگزیده

اتوبوسی در «سائو پائولو» بعد از تصادف از جاده اصلی منحرف شد و به داخل رودخانه افتاد.

برگزیده

نوزاد تازه متولد شده شیر در باغ وحشی در مکزیک

کد مطلب 2514688

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