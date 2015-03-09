کواچ زودتر از موعد به کشورش بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلوبودان کواچ بامداد امروز دوشنبه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را ترک کرد. بوبان در مدت حضور خود در ایران علاوه بر برنامه‌ریزی نهایی برای تیم‌های ملی الف، ب و زیر ۲۳ سال کشورمان، چندین دیدار مرحله نیمه نهایی و پلی آف لیگ برتر والیبال را از نزدیک تماشا کرد.

وی همچنین در نشستی مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و برنامه‌های تیم ملی در لیگ جهانی، قهرمانی آسیا و جام جهانی ژاپن را ارایه کرد. سرمربی تیم ملی والیبال قرار بود تا اواخر سال در تهران بماند اما به دلیل بیماری پسرش تهران را ترک کرد و بعد از تعطیلات نوروز 94 برای تشکیل اردوی تیم ملی والیبال به تهران بازخواهد گشت.

