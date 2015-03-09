سخنان مقام معظم رهبری خط بطلانی بر فعالیت های محیط زیست ستیزانه

به گزارش خبرنگار مهر سخنان صریح روز گذشته رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر حفظ محیط زیست بدون هیچ گونه اغماضی را نه تنها می توان دلگرم کننده ترین پشتیبانی از سوی عالیترین مقام کشور برای محیط زیست و منابع طبیعی توصیف کرد که در حقیقت تأکیدات ایشان نسبت به مبارزه با زمین خواری و جرم انگاشتن تخریب محیط زیست خط بطلانی بر تمام فعالیت های طبیعت ستیز و ملاحظاتی بود که تا کنون در بسیاری موارد در مقابله با تخریب و تجاوز به عرصه ها و منابع طبیعی کشور رخ می داد.

یکی از مهمترین تأکیدات رهبری روز گذشته برخورد قاطعانه مسئولان با تعدی به جنگل ها بود. تخریب هایی که بر اساس فرمایشات ایشان به بهانه هایی مختلف از هتل سازی و جذب گردشگر گرفته تا ساخت حوزه علمیه بوده است. ایشان جنگلها و مراتع را ریه های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک دانستند؛ بنابراین به نظر می رسد حالا که در آستانه‌ی نوروز ۱۳۹۴، رهبر انقلاب با حمایت تمام عیارشان از محیط زیست بهترین عیدانه را به دوستداران و دلسوزان محیط زیست و طبیعت کشور دادند جا دارد رییس سازمان محیط زیست نیز با لغو تفاهم‌نامه‌ آشوراده، عیدی مقام معظم رهبری به دوستداران طبیعت ایران را کامل کند و با پیگیری سخنان ایشان در راستای حمایت از طبیعت در مقابل طرح های جذب گردشگر در یکی از بکر ترین مناطق زیست محیطی کشور به نقد هایی که در این خصوص در دوره مدیریت وی در سازمان محیط زیست می شود پایان دهد.

ایشان پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.

​رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می کنند و کدام دستگاهها تلاش و اقدام لازم را انجام نمی دهند و به آنها نمره دهند.

در حقیقت اشاره مقام معظم رهبری به کسانی که مشغول تغییر کاربری اراضی در رویشگاه‌های زیبا و کوهستانی شمال شرق تهران یا مشهد هستند و یا اشاره ایشان به دعوای دو نهاد برای تصرف یک منطقه جنگلی در شمال و آشکارا آوردن نام برخی ارگان ها که در مناطق کوهستانی تهران موجب نگرانیشان شده اند همگی نشان می دهد که خطوط قرمزی که تا دیروز به خاطر ملاحظه برخی از دستگاهها ، نهاد ها و حتی قوا وجود داشت شکسته شده و دیگر در مقابله با اینگونه سوء استفاده ها این همه احتیاط واجب نیست.

بنابراین زمانی که کسانی به خود اجازه می دهند در یکی از زیباترین خیابان های پایتخت درختانی را که جز میراث ملی کشور محسوب می شوند شبانه به بهانه ساخت آسمان خراشی ۱۵ طبقه به عنوان هتل قطع کنند و یا ساخت و ساز در مجاورت یکی از منابع آب شرب پایتخت رخ می دهد و همچنین تخریب باغ شهر های لواسان برای ساخت و ساز قطعا مخالف تدابیر مقام معظم رهبری است.

تأکید رهبری بر تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه طرح های عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم انگاری تخریب محیط زیست، و تقویت نظارت های بی اغماض به عنوان مهمترین راهکارها برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان و قانون شکنان تکلیف نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب بسیاری از طرح های عمرانی و جاده کشی ها در مناطق زیست محیطی و جنگلهای ارزشمند از جمله جنگل ابر و جاده گلستان و همچنین تعیین جرایم برای متخلفان زیست محیطی و قوانین حمایتی از حافظان طبیعت یعنی محیط بانان را روشن کرد.

از سوی دیگر این بیانات وظایف اجرایی دستگاههای دولتی در اجرای طرح های توسعه ای از جمله معدن بحر آسمان، چگونی عبور خطوط گاز و برق از مناطق طبیعی، حفر چاههای نفت در دل تالاب های کشور مانند تالاب هورالعظیم حفر چاههای کشاورزی و سد سازی در بالادست دریاچه ارومیه و ... را روشن و البته وظایف قوه قضاییه را در پیگیری اجرای درست این تکالیف گوشزد می کند.

تأکید رهبر انقلاب اسلامی بر اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است درست در زمانی که برخی به دنبال تبدیل سازمان محیط زیست از یک جایگاه حاکمیتی و نظارتی به معاونتی دریک وزارتخانه هستند نیز قابل تأمل است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین حل مسائل و مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دست اندازی به جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاههای مرتبط دانستند و تأکید کردند: مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله‌ی این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند.

رهبر انقلاب اسلامی هوا، آب و خاک را سه عنصر اصلی در محیط زیست برشمردند و گفتند: برای حل مسائلی همچون آلودگی هوا در کلان شهرها، و پدیده گرد و غبار و همچنین کمبود آب و فرسایش خاک، بیشتر از تبلیغات، باید کار و تلاش جدی و پیگیری مستمر انجام داد.

به نظر می رسد با توجه به اشارات مستقیم ایشان بر حفظ و نگهداری فضای سبز و درختکاری های موجود به جای درختکاری های نمادین که این روزها فراگیر شده زمان آن فرا رسیده که تمام دستگاهها آستین ها را بالا بزنند تا کمی به جای شعار دادن و برگزاری همایش و بزرگداشت در عمل خود را همگام با محیط زیست کنند.

حالا که مسائل زیست محیطی در این سطح در کشور دیده می شوند و به آنها پرداخته می شود فعالان ، دلسوزان و مسئولان محیط زیست باید این فرصت بی سابقه را غنیمت شمرده و از فرمایشات مقام معظم رهبری برای پیگیری مطالبات و حل مشکلات زیست محیطی نهایت استفاده را انجام دهند.

بهار سلاح ورزی