۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۴

جامی:

شهروندان گنبدی نگران تامین میوه عید نوروز نباشند

گنبدکاووس- معاون سازمان تعاون روستایی استان گلستان گفت: شهروندان گنبدی نگران تامین میوه عید نوروز نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی، ظهر دوشنبه، در نشست با توزیع کنندگان میوه شهرستان گنبدکاووس که در سازمان تعاون روستایی شهرستان گنبد برگزار شد، گفت: همکاری خوبی برای طرح تنظیم بازار در شهرستان گنبد صورت می گیرد.

وی گفت: امسال هزار تن میوه، ۶۰۰ تن پرتقال و ۴۰۰ تن سیب درختی که قابل افزایش است در سطح استان توزیع خواهد شد.

وی افزود: کمیته استانی برای عرضه کیوی نیز فعال است و قرار است در شهرستان گنبدکاووس این میوه نیز توزیع شود.

جامی ادامه داد: قرار است طی چهار روز میوه های شب عید از محل سورتینگ ها به سازمان تعاون روستایی استان و از آنجا به هشت اتحادیه تعاون روستایی که ۱۴ شهرستان را پوشش می دهند منتقل شود.

وی تصریح کرد: ۱۲۵ عامل توزیع در سطح استان آمادگی توزیع میوه را برای هموطنان دارند.

وی قیمت پرتقال را دو هزار و نهصد تومان و سیب درختی را دو هزار و هفتصد تومان اعلام کرد.

نورمحمد کوچکی رئیس سازمان تعاون روستایی گنبد نیز گفت: ۱۲عامل توزیع، یک مکان در میدان مرکزی، یک مکان در محل سازمان تعاون روستایی، یک عامل در اینچه برون , مجموعا ۱۵ عامل و مکان برای توزیع میوه شب عید آماده هستند.

وی افزود: ۱۶۵ تن میوه شامل ۷۰ تن سیب و ۹۵ تن پرتقال در شهرستان گنبد توزیع می شود.

کوچکی خاطرنشان کرد: توزیع میوه از ۲۵ اسفند ماه لغایت ۱۰ فروردین ماه انجام می شود و زمان توزیع نیز ۹ صبح الی ۱۲ بعد از ظهر و ۱۵ الی ۱۹ عصر است.

