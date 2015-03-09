آغاز بکار فرمانده جدید ناجا از نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیلی احمدی مقدم در دهمین همایش سراسری مدیران و روسای پلیس راهور ناجا با اعلام پایان دوره ۱۰ ساله فعالیت خود در ناجا در جمع خبرنگاران گفت: اسفند ماه سال گذشته خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و در خواست کردم فرد دیگری را به عنوان مسئول ناجا انتخاب کنند اما نظر ایشان بر این بود که من یکسال دیگر هم سکان فرماندهی ناجا را برعهده داشته باشم. حدود یک ماه گذشته نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتم و در آن درخواست کردم که بهتر است شروع به کار فرمانده جدید از ابتدای سال ۹۴ آغاز شود. ایشان هم با لطفی که به بنده داشتند با درخواستم موافقت کرده و قرار شد فرمانده جدید ناجا از ابتدای سال ۹۴ سکان فرماندهی این یگان را برعهده بگیرد.

وی افزود: در ۱۰ سال گذشته که به عنوان فرمانده در نیروی انتظامی به مردم خدمت می کردم حوادث و اتفاقات گوناگونی رخ داد که مهمترین آنها فاجعه کشتار گروهک تروریستی تاسوکی و همچنین فتنه ۸۸ بود که بنده برای مستند سازی و ثبت اتفاقات و بحران هایی که در طول این ۱۰ سال رخ داده است اجازه گرفتم تا بتوانم درباره این اتفاقات یک جمع بندی کلی خدمت مردم و رهبری ارائه دهم.

سردار احمدی مقدم گفت: من به خودم در طول ۱۰ سال خدمت در ناجا نمره ۱۰ می دهم زیرا معتقدم شأن مردم شریف ایران بسیار بالاتر از اتفاقات و برنامه هایی است که ما موفق به انجام آن در پلیس ناجا شده ایم.

وی همچنین با تشکر از حضور رسانه ها و خبرنگاران در طول اجرای برنامه ها و همایش های گوناگون ناجا گفت: جا دارد از تلاش های دوستان و همکارانم در معاونت ها، رده ها و دسته های گوناگون ناجا که بنده را در پیشبرد اهداف ناجا و به ثمر رسیدن برنامه های آن کمک کردند تشکر کنم و از همین جا اعلام می کنم که نمره ماموران پلیس راهور از نظر من ۲۰ است.

سردار احمدی مقدم در پایان با اشاره به اینکه فکر می کنم نتوانستیم آن طور که باید و شاید حق مطلب را در طول فعالیتم در پلیس ادا کنم افزود: من در ناجا توفیق این را داشتم که همکاران خوبی داشته باشم و به مدد آنها کارنامه قابل قبولی از فعالیت های ناجا ارائه دهم اما اگر قصوری در فعالیت ها و کارهای پلیس شاهد بودید آن قصور شامل حال من است و من از مردم معذرت خواهی می کنم و امیدوارم کوتاهی من را بپذیرند.