خرید و فروش علنی رای در انتخابات اتاق تهران مشاهده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بهادرانی در حاشیه مراسم رایگیری انتخابات اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران از عزم هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تهران برای مقابله با تخلفات این دوره از انتخابات خبر داد و گفت: پس از اتمام رایگیری، انجمن نظارت بر انتخابات تشکیل جلسه داده و به موارد تخلف رسیدگی خواهد کرد و این اطمینان وجود دارد که هیچ حقی از افراد ضایع نشود.
عضو هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تهران افزود: تاکنون بالغ بر ۱۵۵۰ نفر از دارندگان کارت بازرگانی در انتخابات شرکت کردهاند و همچنان صف طولانی برای ارائه آرا تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: پیشبینی میشود تا پایان زمان انتخابات بیش از سه هزار نفر در تهران رای خود را به صندوقها بیاندازند.
دبیرکل اتاق تهران ادامه داد: تذکراتی به افرادی که در این دوره از انتخابات تخلف کرده، رایفروشی نمودهاند یا تبلیغات غیرمجاز داشتهاند، داده شده و در صورت جمعبندی انجمن نظارت مبنی بر محرز شدن تخلف، آرای آنها باطل خواهد شد.
بهادرانی افزود: خرید و فروش علنی رای نیز مشاهده شده و با افراد قانونشکن حتما برخورد خواهد شد. در عین حال ما مطابق با آئیننامه انجمن نظارت و دستورالعملهای موجود اقدام خواهیم کرد.
