به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، موسسه تحقیقاتی "گلمن ساچ" پیش بینی کرد قیمت نفت در چند روز آینده با روند کاهشی روبرو خواهد شد و علت آن هم بالا رفتن مجدد تولید نفت است، ضمن اینکه قیمت نفت خام آمریکا به بشکهای ۴۰ دلار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.
در همین حال، قیمت نفت بین ماه ژانویه و فوریه سالجاری میلادی یک سوم ارزش از دست رفته خود را به دلیل اختلال در عرضه نفت منطقه خاورمیانه و بالا رفتن تقاضا به دلیل فصل زمستان، بهدست آورده است.
این موسسه تحقیقاتی پیش بینی کرد فعالیتهای اقتصادی در حال کاهش یافتن هستند و به دنبال آن، پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا اتاق خواهد افتاد و این روند موجب میشود نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا به بشکهای ۴۰ دلار کاهش خواهد یافت، این در حالی است که این رقم، آخرین بار در بحران جهانی مالی در اواخر سال ۲۰۰۸ و اوایل سال ۲۰۰۹ برای این نوع نفت مشاهده شده بود.
