به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر ابوذر ابراهيمي‌تركمان، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه به منظور شركت در آيين افتتاحيه «روزهاي فرهنگي ايران» در عشق‌آباد به تركمنستان سفر كرده بود، روز گذشته، ۱۷ اسفندماه با «رشيد مرئدوف»، وزير امور خارجه تركمنستان ديدار و گفت‌وگو كرد.

در اين ديدار كه سفير و رايزن فرهنگي كشورمان نيز حضور داشتند، ابراهيمي‌تركمان با ابراز خرسندي از برگزاري مطلوب «روزهاي فرهنگي ايران» در تركمنستان، گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در جمهوري اسلامي ايران تنظيم روابط فرهنگي با ديگر كشورها را بر عهده دارد. از اين رو علاقه‌مند به توسعه روابط فرهنگي دو كشور هستيم.

ابراهيمي‌تركمان گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در راستاي ايجاد زمينه‌ هاي لازم براي گسترش و توسعه همكاري‌هاي فرهنگي، اقدام به ترجمه و چاپ ديوان «مختومقلي فراغي» به زبان فارسي كرده است.

وي با اشاره به ۱۲۰۰ كيلومتر مرز مشترك ميان دو كشور، گفت: در شاكله فرهنگ به هيچ وجه مرزي ميان ايران و تركمنستان وجود ندارد، زيرا فرهنگ كار دل است.

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در ادامه اين ديدار افزود: سنن نسايی يكي از «صحاح سته» از منابع مورد قبول مسلمانان و تأليف نسايي است، اين كتاب معتبر داراي احاديث صحيحي مي باشد كه مي توان آن را محور بخشي از فعاليت هاي فرهنگي قرار داد.

ابراهيمي‌تركمان با پيشنهاد برگزاري كنفرانسي در خصوص معرفي نسايي اين عالم اسلامي گفت: مي توان با مشاركت سازمان كنفرانس اسلامي در معرفي اين شخصيت جهان اسلام ، كنفرانس دو جانبه‌اي برگزار شود.

وي با اشاره به آمادگي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي براي ارائه بورسيه تحصيلي به دانشجويان تركمني گفت: اين سازمان آمادگي لازم براي ارائه بورس تحصيلي به دانشجويان زبان فارسي را دارد.

شكل‌گيري اقتصاد و سياست ايران و تركمنستان از فرهنگ

وزير خارجه تركمنستان ضمن ابراز خرسندي از حضور دكتر ابراهيمي‌تركمان در «روزهاي فرهنگي ايران» در عشق‌آباد، گفت: با توجه به فرهنگ و آداب رسوم مشترك ايران و تركمنستان، مقوله فرهنگ بسيار مهم است بنابراين برگزاري روزهاي فرهنگي ايران در توسعه روابط فرهنگي دو كشور مؤثر است.

مرئدوف با اشاره به اجراي مطلوب «روزهاي فرهنگي ايران» در عشق‌آباد، گفت: در كابينه دولت رئيس جمهوري تركمنستان مجددا دستور مؤكد صادر شد تا شرايط لازم براي اجراي مطلوب اين رويداد فرهنگي مهيا شود؛ خوشبختانه برنامه‌ها به خوبي پيش رفت .

وي با بيان تأثيرگذار بودن سفر دكتر ابراهيمي‌تركمان ، خاطرنشان كرد: روابط فرهنگي، اساس روابط بين‌المللي است و من سفر رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي را مثبت و مؤثر ارزيابي مي‌كنم.

مئردوف در ادامه گفت: هر سال هيئتي تركمني به آرامگاه «مختومقلي فراغي» رهسپار مي‌شوند؛ ما بايد به برنامه‌هاي مشترك احترام قائل شويم تا فعاليت‌هاي اين دور از برنامه‌ها در فضاي دوستي و برادري برگزار شود. به عنوان مثال مي‌توان به مراسم ميلاد امام رضا (ع) اشاره كرد كه در قدمگاه امام رضا (ع) در مرو برگزار مي‌شود. همچنين در مورد زمخشري مراسم مشترك برگزار كرديم كه نشان دهنده برادري و دوستي است.

وزير خارجه تركمنستان خاطرنشان كرد: در حال حاضر، ايران با ايده‌هاي بسيار بزرگ در دنيا ظاهر مي‌شود؛ از اين رو با پيشنهاد شما كه نسايي و زبان فارسي را مطرح كرديد، موافقم و نسبت به آن توجه داريم كه پس از بررسي‌هاي لازم در دستور اجرا قرار مي‌دهيم.

در پايان اين مراسم، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ترجمه ديوان «مختومقلي فراغي» به زبان فارسي در دو قطع وزيري و جيبي را به وزير خارجه تركمنستان اهداء كرد.

گفتني است، طرفين با تأكيد بر غناي فرهنگي مردم ايران و تركمنستان، احياي سنت‌ها و ارزش‌هاي انساني را تأييد و آن را بسيار مهم ارزيابي كردند.