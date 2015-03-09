دمای زنجان کاهش می یابد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت دمایی استان زنجان در سه روز آینده اشاره کرد و افزود: از امروز بعداز ظهر تا روز چهارشنبه دمای زنجان ۳ الی ۵ درجه سانتیگراد سرد می شود.

وی به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و اظهارداشت: در این میان آببر با ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و قیدار با ۱۴ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان بودند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای فعلی زنجان اشاره کردو گفت: دمای فعلی زنجان در حال حاضر ۱۴ درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز در همین مدت دو درجه سانتیگراد سرد شده است.

یاغموری به وضعیت جوی استان در سه روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: از امروز بعد از ظهر سامانه بارشی وارد استان می شود و وزش باد در استان حاکم خواهد بود.

وی تصریح کرد: سامانه بارشی از چهارشنبه از استان خارج می شود.