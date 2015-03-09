۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۵

میراث فرهنگی/

طرح ساماندهی گورستان تاریخی شیراز اجرایی می‌شود

پایگاه حفاظتی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی فارس به منظور حفاظت از قبرستان تاریخی دارالسلام از سال‌های گذشته در این محوطه تاریخی راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی فارس با بیان این مطلب افزود: حفاظت از این اثر تاریخی با حضور نگهبان یگان حفاظت میراث فرهنگی استان به طور شبانه‌روزی انجام می شود.

مصیب امیری بیان کرد: علی رغم عدم استقرار امکانات رفاهی از سوی اداره آرامستان‌ها شهرداری شیراز از جمله سرویس بهداشتی و نور پردازی آن هم در محوطه‌ای که چندین هکتار وسعت داشته و دید شبانه را محدود می کند پرسنل میراث فرهنگی با وجود تمام مشکلات از این محوطه تاریخی محافظت می کنند.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه ای که با حضور شهردار شیراز در دفتر معاون امور عمرانی استانداری فارس تشکیل شد و به استناد صورت جلسه موجود، شهرداری شیراز پرداخت اعتبارات لازم به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری را تقبل کرد و مقرر شد پروژه با نظارت فنی میراث فرهنگی انجام شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به توافقات انجام شده بین شهرداری شیراز، اداره کل اوقاف و امور خیریه و این اداره کل از سال ۱۳۹۱ مقرر شد طرح ساماندهی گورستان دارالسلام از سوی شهرداری شیراز تهیه و با تایید کارشناسان میراث فرهنگی اجرایی شود.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس با اشاره به اجرایی شدن طرح مذکور از محل اعتبارات شهرداری افزود: در این طرح مواردی همچون ایجاد آب نما و فضای سبز، تثبیت سنگ ها و ساماندهی محوطه، مسیر دسترسی مناسب گردشگران، معرفی قبور شخصیت‌های مهم و معتبر تاریخی، فرهنگی، علمی و حفاظت و مرمت بناهای تاریخی چهار طاقی مشیری و چهر طاقی بصیری زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی در حال اجراست.

وی گفت: قبرستان دارالسلام با قدمتی ۱۲۰۰ ساله به واسطه دارا بودن ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هنری می‌تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری مذهبی پذیرای گردشگران داخلی و خارجی علاقمند به این نوع از گردشگری شود.  

فاطمه کریمی

