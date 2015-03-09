به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی فارس با بیان این مطلب افزود: حفاظت از این اثر تاریخی با حضور نگهبان یگان حفاظت میراث فرهنگی استان به طور شبانه‌روزی انجام می شود.

مصیب امیری بیان کرد: علی رغم عدم استقرار امکانات رفاهی از سوی اداره آرامستان‌ها شهرداری شیراز از جمله سرویس بهداشتی و نور پردازی آن هم در محوطه‌ای که چندین هکتار وسعت داشته و دید شبانه را محدود می کند پرسنل میراث فرهنگی با وجود تمام مشکلات از این محوطه تاریخی محافظت می کنند.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه ای که با حضور شهردار شیراز در دفتر معاون امور عمرانی استانداری فارس تشکیل شد و به استناد صورت جلسه موجود، شهرداری شیراز پرداخت اعتبارات لازم به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری را تقبل کرد و مقرر شد پروژه با نظارت فنی میراث فرهنگی انجام شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به توافقات انجام شده بین شهرداری شیراز، اداره کل اوقاف و امور خیریه و این اداره کل از سال ۱۳۹۱ مقرر شد طرح ساماندهی گورستان دارالسلام از سوی شهرداری شیراز تهیه و با تایید کارشناسان میراث فرهنگی اجرایی شود.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس با اشاره به اجرایی شدن طرح مذکور از محل اعتبارات شهرداری افزود: در این طرح مواردی همچون ایجاد آب نما و فضای سبز، تثبیت سنگ ها و ساماندهی محوطه، مسیر دسترسی مناسب گردشگران، معرفی قبور شخصیت‌های مهم و معتبر تاریخی، فرهنگی، علمی و حفاظت و مرمت بناهای تاریخی چهار طاقی مشیری و چهر طاقی بصیری زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی در حال اجراست.

وی گفت: قبرستان دارالسلام با قدمتی ۱۲۰۰ ساله به واسطه دارا بودن ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هنری می‌تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری مذهبی پذیرای گردشگران داخلی و خارجی علاقمند به این نوع از گردشگری شود.