هواداران و هیات بسکتبال گرگان با رییس فدراسیون دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی، رییس هیات بکستبال شهرستان گرگان، ظهر دوشنبه در این دیدار که اعضای شورای شهر گرگان و جمعی از اصحاب رسانه استان نیز حضور داشتند، به پیشینه بسکتبال این شهر اشاره کرد و گفت: مجموعه تیم بسکتبال شهرداری گرگان با فدراسیون و حتی تیم مهرام همه سوار یک کشتی هستیم و هدف مان توسعه بسکتبال کشور است.

چراغعلی در خصوص رای کمیته انضباطی اظهار کرد: کمیته انضباطی فدراسیون باید نظری داشته باشد که با سیاست های توسعه ای ورزش مغایرتی نداشته باشد.

ابراهیم جرجانی، عضو شورای اسلامی شهر و عضو هیات امنای تیم بسکتبال شهرداری گرگان نیز در این دیدار گفت: سال گذشته در این مقطع مصوبه ای در شورای شهر گرگان مبنی برعدم تیمداری شهرداری گرگان وجود داشت که با فشارهای تبلیغاتی صورت گرفته و واکنش مردم این مصوبه تغییر یافت.

وی با بیان این که بنده خود از افرادی بودم که به عدم تیمداری شهرداری رای دادم، گفت: علت مخالفت بنده برای تیمداری شهرداری این بود که این تیم چه در سال گذشته و چه در سال جاری مدیریت صحیحی نداشت و همه بار این تیم بر دوش سرمربی و تعداد افراد محدودی بود.

جرجانی تصریح کرد: اگر چه هنوز هم با مدیریت تیم شهرداری به این نحو مخالف هستم و معتقد هستم باید در مدیریت این تیم از افراد با تجربه و پیشکسوت استفاده شود اما زمانی که واکنش مردم و هوادران را دیدم متوجه شدم بسکتبال در گرگان فراتز از یک ورزش دیده می شود.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان با بیان این که تماشاگران بسکتبال گرگان بسیار پرشور و پرانرژی هستند گفت: من خود در سالن در روز بازی مهرام و شهرداری حضور داشتم و از نزدیک بازی را دیدم و احساس کردم ناظر بازی که از سوی فدراسیون به گرگان آمده بود به تنش بازی کمک می کرد.

وی افزود: ناظر بازی در حضور چهار هزار تماشاچی بازی را به گونه ای مدیریت می کرد که باعث بروز ناراحتی در هوارادان و تنش در بازی می شد.

جرجانی در باره حکم صادره از سوی کمیته نضباطی مبنی بر محرومیت سه هفته ای بسکتبال گرگان از میزبانی و حضور تماشاگر گفت: این تصمیم فدراسیون ممکن است باعث شود گرگان برای همیشه از بسکتبال خداحافظی کند.

وی در ادامه خطاب به سرپرست فدراسیون گفت: از شما می خواهم به خاطر هزاران تماشاگری که مشتاق بسکتبال گرگان هستند و به خاطر این که انرژی لازم برای تیمداری سال آینده بسکتبال داشته باشیم این موضوع را مدیریت کنید و ما نیز قول می دهیم در بین تماشاگران این فرهنگ سازی ر انجام دهیم که تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

جرجانی همچنین تاکید کرد: چنان چه این حکم پابرجا بماند احتمال این که تیم شهرداری از ادامه مسابقات انصراف دهد وجود دارد.

سرپرست فدراسیون بسکتبال هم در این جلسه گفت: همه ما به مسائل بسکتبال گرگان و شان تماشاگران آن واقف هستیم و احساس شما را به شهرتان می دانیم.

رمضانعلی دولو افزود: شخصا فردی نیستم که بخواهم برخورد غیر منصفانه و ناعادلانه داشته باشم و در فدراسیون های ورزشی سررست فدراسیون جزو اعضای کمیته های انضباطی نیستند و این کمیته براساس گزارش های دریافتی و قانون احکام خود را صادر می کند.

وی با بیان این که من مدافع همدلی در بسکتبال هستم افزود: شعارهایی که در گرگان سر داده شد در شهرستان های دیگر هم شنیده می شود و من تا حدی آن را طبیعی می دانم.

وی با اشاره به این که فیلم بازی سه تا پنج بار بازبینی شده است گفت: این تصمیم را کمیته انضباطی گرفته است و شما اگر معترض هستید باید به فدراسیون نامه کتبی بزنید تا در کمیته انضباطی تجدید نظر شود.

دولو اظهار کرد: دیروز نامه اعتراض تیم شهرداری به فدراسیون رسیده است و ما آن را به کمیته انضباطی ارجاع داده یم و تا فردا با حضور نماینده وزارت ورزش رای نهایی صادر می شود.