دومین انتخابات اتاق بازرگانی البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی البرز پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۸ اسفندماه آغاز شد.

براساس این گزارش طبق قانون هیچگونه وکالت نامه و معرفی نامه قابل پذیرش نیست و رای دهندگان برای انتخاب نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی البرز می توانند حداکثر ۱۲ نفر را در حوزه بازرگانی، ۱۳ نفر را در حوزه صنعت، شش نفر را در بخش کشاورزی و ۵ نفر را در حوزه معدن انتخاب کنند.



در دومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی گروه ها و ائتلاف های مختلف رقابت فشرده ای را طی هفته های اخیر برای حضور در پارلمان بخش خصوصی داشتند.

به گفته رئیس اتاق البرز در این دوره ۴۷ نفر برای شرکت در انتخابات اتاق نام نویسی کردند که مدارک ۳۷ نفر نهایی شد.

حسین طوسی افزود: داشتن کارت معتبر بازرگانی و دست کم یک سال سابقه فعالیت از شرایط رای دادن در انتخابات اتاق البرز است.