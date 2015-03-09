به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد رضازاده جویباری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مسابقات حفظ و مفاهیم نهجالبلاغه ابتدا به صورت مقدماتی در ۳۰۰ شهرستان و ۴۰۰ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد و نفرات برتر آن مرحله در بهمنماه در شیراز در مسابقات میانی حضوریافتند.
وی ادامه داد: ۸۵۰ نفر برای حضور در مرحله میانی در شیراز اعلام آمادگی کردند که از این تعداد ۶۰۰ نفر به شیراز آمدند و مسابقه دادند و برگزیدگان به مرحله کشوری که در مشهد برگزار میشود راه مییابند.
رئیس موسسه قرآن و نهجالبلاغه افزود: در مرحله نهایی این مسابقات از چهار جلد کتاب راه روشن و گزیده دو جلد از کتاب جاذبه و دافعه امام علی(ع) و سیری در نهج البلاغه آزمون گرفته میشود ودر نهایت ۷۰ نفر تجلیل خواهند شد و جوایزی مانند کمک هزینه عتبات و عمره به آنان اهدا میشود.
وی تصریح کرد: این مسابقات ۲۰ اسفندماه با برپایی افتتاحیه آغاز میشود و اختتامیه آن نیز ۲۲ اسفند برگزار خواهد شد و به نفرات اول تا پنجم در هر رشته در سطح بانوان و آقایان جوایزی اهدا میشود.
حجت الاسلام رضازاده رشتههای این مسابقات را شامل؛ حفظ کل، حفظ خطبهها، ۱۱۰ خطبه اول، حفظ نامهها و حفظ صحیفه سجادیه عنوان کرد.
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