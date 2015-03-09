نظارت وزارت ارتباطات بر ارائه خدمات نوروزی اپراتورهای موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله سبوحی با اشاره به نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارائه خدمات نوروزی اپراتورهای تلفن همراه در ایام نوروز ۹۴ گفت: معمولا اپراتورها درفضای رقابت، برای حفظ مشتریان و افزایش درآمد خود در ایام خاص، ظرفیت شبکه خود را از روشهای مختلف، از جمله نصب BTS های متحرک گسترش می دهند تا دسترسی مردم آسان شود و برغم حجم ترافیک بالا، ارتباطات مشترکان حفظ شود .

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات با نظارت و دسترسی مستقیم به شبکه های اپراتورها در عید نوروز، درجهت نظارت و خدمت رسانی بیشتر گام بر می دارد.

وی با تاکید براینکه لازم است اپراتورها، کیفیت سرویس دهی در ایام نوروز را بالا ببرند، افزود: امسال اولین تجربه ما در ارائه خدمات نسل سه و چهار در ایام نوروز است که انتقال ترافیک دیتا را ممکن می سازد.

سبوحی ارتقاء پروانه اپراتور های تلفن همراه و ارائه نسل ۳ و ۴ را، مهمترین دستاورد سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۳ دانست و افزود: این دستاورد، جایگاه ICT ایران در دنیا را ارتقاء بخشید تا دسترسی مردم به شبکه های اطلاع رسانی تسهیل شود.

وی با تاکید بر تعامل سازمان تنظیم مقررات با بخش خصوصی در حوزهICT گفت: در سال ۹۳ در تمام تصمیمات از همفکری و مشورت آنها استفاده کرده ایم تا تصمیمات و مقررات وضع شده، قابلیت اجرایی بالاتری داشته باشد.

سبوحی با بیان اینکه درسال ۹۳ مقدمات صدور پروانه‌های جدید در حوزه اینترنت با عنوان ارتباطات ثابت (FCP) و ارائه خدمات ارتباطی ثابت (servco) و اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) فراهم شده است؛ افزود: انشاالله در سال ۹۴ بتوانیم طرح جابجایی شماره ها در اپراتورهای موبایل (نامبر پرتابیلیتی) را اجرایی کنیم.

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: از سه ماهه نخست سال ۹۴ اجرای این برنامه ها آغاز خواهد شد و انتظار داریم با صدور پروانه های جدید در حوزه ارتباطات ثابت و همراه قدم بزرگی در حوزه ICT کشور برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه محدودیتی در واگذاری پروانه های فعالیت در این بخش نداریم، افزود: کسانی که شرایط دریافت پروانه را داشته باشند می توانند پروانه دریافت کنند اما با توجه به شرایط بازار انتظار نداریم تعداد پروانه ها زیاد باشد.

سبوحی تجمیع و ادغام شرکتهای علاقه مند به دریافت پروانه در این بخش را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: در این باره تشویق هایی در حق امتیاز پروانه های فعالیت اپراتورها دیده شده که این موضوع رقابت بیشتر و قیمتهای مناسبتر در ارائه خدمات را به دنبال دارد.

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سوالی درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت تصریح کرد:شرکت مخابرات ایران تقاضای افزایش تعرفه تلفن ثابت راارائه کرده که هنوز درباره آن تصمیم گیری نهایی نشده است اماامکان تغییر سیستم تعرفه گذاری درسال آینده وجوددارد.

وی درباره ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان گفت: سازمان تنظیم مقررات بر شناسنامه دارشدن سیم کارتها تاکید دارد تا مسئولیت پذیری در استفاده از خدمات، بالا رود.