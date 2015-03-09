۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۱

طبرسا:

نخستین سوگواره استانی «از كرانه های كوثر» در گرگان برگزار می شود

گرگان- مدیر کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن از برگزاری نخستین سوگواره استانی ازكرانه های كوثر به مناسبت ايام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد طبرسا ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه ها، با اعلام این خبر، افزود: نخستین سوگواره استانی ازكرانه های كوثر به همت كانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن گرگان و با همكاری ستاد حضرت فاطمه (س) استان گلستان در دو بخش شعر و خوشنویسی برگزار می شود.

وی افزود: اهداف برگزاری سوگواره از کرانه های کوثر  عرض ادب به ساحت ملکوتی ام ابیها، فاطمه زهراء (س)، آشنایی شاعران با سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) و تدوین یک اثر مقدس هنری در رابطه با حضرت فاطمه زهرا(س) به زبان شعر است.

طبرسا خاطرنشان کرد: موضوعات نخستین سوگواره استانی ازكرانه های كوثر، حضرت فاطمه (س) الگوی عفت و پاکدامنی، حضرت فاطمه(س) برترین همسر، جایگاه نماز و عبادت در سیره فاطمی است.

وی تصریح کرد: در بخش شعراسماعیل جاجرمی، محمد زمان گلدسته و احمد نعمت زاده و همچنین در بخش خوشنویسی حجت الله آقا بابایی، مجید علیزاده و شهرام دیده خانی داوری سوگواره را عهده دار هستند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار 21 فروردین ماه سال آینده همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن است.

گفتنی است دبیر خانه سوگواره به سه نفر برتر در هر دو بخش جوایزی اهداء و همچنین هیات داوران تعدادی از آثار( اشعار) را انتخاب و از صاحبان اثر جهت حضور و قرائت شعر در آیین اختتامیه دعوت به عمل خواهد آورد و در بخش خوشنویسی اقدام به برگزاری نمایشگاه آثار پذیرفته شده خواهد کرد و ضمناً به کلیه شرکت کنندگانی که آثاری به دبیر خانه ارسال نموده اند گواهی شرکت تقدیم خواهد شد.

