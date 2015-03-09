هرمزگان در اولویت جمعیت هلال احمر برای تامین امکانات امدادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرمحسن ضیائی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با استاندار هرمزگان بیان داشت: هرمزگان از نظر استانی، ملی و بین المللی در اولویت جمعیت هلال احمر برای تأمین امکانات امدادی است.

وی ادامه داد: خرید هلیکوپتر علاوه بر داشتن اعتبارات و اختیارات، شرایط خاص خود را دارد که این امر ممکن است کمی زمان بر باشد، اما هلال احمر تمام تلاش خود را برای تجهیز استان ها به هلیکوپتر به کار می گیرد.

ضیائی تصریح کرد: سیاست هلال احمر این است که هر استانی که موفق به احداث فضای مناسب برای پایگاه امداد هوایی شود، آن استان را به هلیکوپتر امداد و نجات مجهز کند.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر دستگاهی است که همواره در همه صحنه ها حضور مداوم داشته است و برای تجهیز استان ها به برخی امکانات، به خصوص در استانهای وسیع و پهناور، باید علاوه بر منابع داخلی جمعیت از قدرت بسیج مردمی نیز استفاده کرد.

کمک به تجهیز هلال احمر هرمزگان

جاسم جادری استاندار هرمزگان نیز در این دیدار عنوان کرد: استانداری هرمزگان برای هرگونه کمک به هلال احمر همواره آماده بوده و برای راه اندازی پایگاه امداد هوایی در بندرعباس همه تلاش خود را به کار خواهد بست.

وی افزود: هلال احمر نهادی مردمی و کمک رسان در همه شرایط است و نیروهای هلال احمر در همه شرایط همواره خدمت رسان به مردم بوده اند.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: استانداری هرمزگان در سال‌های اخیر کمک‌های بسیاری به هلال‌احمر در حوزه‌های مختلف کرده و هم اکنون برای تجهیز هلال‌احمر استان از هر کمکی که در توان داشته باشد، دریغ نخواهد کرد.