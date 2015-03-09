جشنواره نوجوان سالم کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش وپرورش استان ظهر دوشنبه در این جشنواره گفت: دوران نوجوانی یکی ازمهمترین زندگی انسان است وبه سبب ویژگی های خاص آسیب پذیر بوده ومستلزم مراقبت بیشتری است.

هادی زارع پور افزود: ماجراجویی، آرمان گرایی، آزادی طلبی، تعارض در امور زندگی واحساس مطرح کردن خود از ویژگی های این دوران است.

وی همچنین بیان داشت: بیش از ۵۰ درصد کاربران فضاهای مجازی نوجوانان هستند و ضرورت دارد آسیبهای ناشی از فضای مجازی در جشنواره سالهای آینده لحاظ شود.

زارع پور اظهار داشت: امسال ۱۴ هزار نفر از اولیاء دانش آموزان درکارگاههای آموزشی در زمینه آسیب های اجتماعی، شیوه فرزند پروری وپیشگیری از اعتیاد شرکت کردند.

معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش وپرورش استان هم در این جشنواره گفت: هزار و ۱۴۷ اثر از سوی دانش آموزان و فرهنگیان به این جشنواره ارسال شد.

مسعود قبادی افزود: در بخشهای عکس، روزنامه دیواری، مقاله، نقاشی و فیلم با موضوع سبک زندگی سالم ومراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وسوءمصرف مواد مخدر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی بیان کرد: ۳۶ اثر دانش آموز و فرهنگی انتخاب و به مرحله کشوری معرفی شد.

قبادی اظهار داشت: این استان درجشنواره نوجوان سالم به نسبت جمعیت وبه لحاظ تعداد شرکت کننده مقام نخست شرکت کننده را دارد.

وی عنوان کرد: از پنج آموزشگاه برتر که بیشترین تلاش را درتشویق دانش آموزان در این راستا داشته اند، تجلیل شده است.

در پایان برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند و از آنان تجلیل به عمل آمد.