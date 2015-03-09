اهدای خون در فارس ۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، محمد حسین کریمی ظهر دوشنبه در نشست خبری بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و افزوده شدن نیاز فرآورده های خونی، هرساله با کمبود فرآورده های خونی مواجه می شویم که امیدواریم فرهنگ اهدای خون در طول سال ادامه داشته باشد تا بتوانیم جان بیماران بیشتری را از طریق اهدای خون نیک اندیشان از مرگ حتمی نجات دهیم و این در حالی است که معتقدیم اهدا کنندگان مستمر در انتقال خون به عنوان سرمایه های ملی به شمار می روند.

کریمی با اعلام اینکه پایگاه مرکزی انتقال خون در منطقه آسیاب قوامی در طول ایام نوروز فعال خواهد بود، گفت: اهداکنندگان می توانند برای اهدا خون به این مرکز و دیگر مراکز انتقال خون استان مراجعه داشته باشند.

وی بابیان اینکه براساس آمارهای استان تا اواخر بهمن ماه امسال ۱۴۰ هزار واحد خون از طریق مراکز انتقال خون فارس جمع آوری شده، افزود: امیدواریم باحمایت بیشتر نیک اندیشان استان بتوانیم ذخایر فرآورده های خونی استان را تا مدت ۵ روز ارتقا دهیم.

کریمی با اعلام اینکه همچنان انتقال خون فارس با معضل کمبود پزشک و پایگاه دائمی انتقال خون روبه رو است، گفت: در استان فارس تنها در ۱۲ شهرستان پایگاه انتقال خون وجود دارد وبه ناچار این کمبود را از طریق پایگاه های سیار بااعزام پزشک رفع می کنیم.

وی ادامه داد: به دلیل همسان نبودن دستمزدهای پزشکان در انتقال خون، متاسفانه انگیزه کار کردن در بین این پزشکان کمتر شده و این مشکل باعث شده که همچنان با کمبود پزشک در انتقال خون مواجه باشیم.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش اهدا کنندگان بانو اشاره کرد وافزود: متاسفانه به دلایل نامعلوم فرهنگ اهدا خون در بین بانوان استان فارسی بسیار کم است و تلاش داریم این امر مهم را در بین آنان نهادینه کنیم.