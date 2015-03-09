تقسیم بندی نواحی آذربایجان شرقی برای مشارکت واحدهای دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشیان دوشنبه در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر گفت: توجه به نظرات کارشناسی و استفاده از تجربیات افراد توانمند و نخبه از برنامه های آینده دانشگاه ازاد اسلامی آذربایجان شرقی است که تقسیم بندی استان به چهار ناحیه نیز برای مشارکت روسا و هیئت رئیسه واحدها در تصمیم گیری ها و لحاظ نظرات کارشناسی آنها در مدیریت هرچه بهتر این مجموعه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت بهره مندی از نکته نظرات همه افراد صاحب فکر و ایده در موفقیت و پیشرفت هر موسسه ای افزود: در بحث پیش بینی بودجه و برنامه های سال آینده نیز از تجربیات همه عوامل دانشگاه آزاد دانشگاه با هدف تدوین برنامه جامعه و کامل استفاده خواهد شد که در این بین کیفی سازی حوزه های مختلف دانشگاه ها از اولویت ها بوده و با غربالگری نیروهای فنی و غیر فنی، در پست های مدیریتی از نیروهای با تجربه و کارآزموده استفاده می شود.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی از اجرای این طرح در سطح معاونین خبر داد و اظهار داشت: با ارزیابی های لازم معاونان واحدهای دانشگاهی فاقد کارایی لازم، جای خود را به افراد صاحب تجربه و علمی داده اند و با توجه به تصمیم و تلاش مسئولین دانشگاه برای حمایت از کارکنان صادق، تلاشگر و کارآمد، تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه کارکنان ساعی نیز در نظر گرفته شده است.