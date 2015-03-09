لزوم بسیج ملی در حوزه آب و منابع طبیعی/ تأثیرات کشاورزی غیرعلمی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هفته منابع طبیعی و روز بسیج همیار طبیعت، همایش روز درختکاری با حضور محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، جلالی معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع، سردار حمید اصلانی معاون اجرایی سپاه، دریادار مرتضی صفاری فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، امروز در تالار اندیشه دانشگاه افسری و تربت پاسداری دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد.

باهنر در این مراسم با تسلیت ایام شهادت حضرت فطمه(س) گفت: برگزاری این همایش ها باید تلنگری بر ذهن، دل و تدبیر ما باشد تا تهدیدات به وجود آمده را بیشتر حس کرده و راه حل های عقلایی برای آنها در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه روزگاری منابع طبیعی جزو منابع تجدیدپذیر به شمار می رفت، اظهار داشت: اما امروز با اتفاقاتی که رخ داده، شاهدیم که منابع طبیعی نیز از دست رفته و تجدیدناپذیر شده‌اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال گذشته برخی آثار فجیع تخریب محیط زیست از جمله ریزگردها، خشک شدن تالاب‌های کشور خود را بیشتر نشان داد که برای جبران اینگونه خسارات باید وقت و هزینه زیادی را صرف کرد.

باهنر با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی آب در کشور ما باید با تدبیر و بهره‌دهی بالا مصرف شود، گفت: یکی از دلایل جدی خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب ها کشاورزی غیرعلمی با بهره‌وری پایین است.

وی با بیان اینکه تلف کردن منابع طبیعی به صورت کشت‌های غرق آبی عملی حرام محسوب می‌شود، تصریح کرد: دست اندرکاران امر باید همانگونه که شاخص مصرف انرژی را محاسبه می‌کنند و راهکارهای کاهش آن را ارائه می‌دهند، شاخص مصرف آب را نیز به همین روال محاسبه کنند.

باهنر تأکید کرد: از دست اندرکاران منابع طبیعی و جنگل‌داری درخواست می‌کنیم که هر ساله در هفته درختکاری گزارشی از ریزش‌ها و رویش های منابع طبیعی ارائه و برنامه ها و تدابیر درازمدت با شاخص های کمی در این حوزه را ارائه کنند.

نائب رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در مقطع کنونی با وجود اقدامات موثری که صورت گرفته، نیازمند بسیج ملی در موضوع آب، منابع طبیعی و مباحث زیست محیطی هستیم.

دریادار صفاری: سپاه توسعه فضای سبز را در دستور کار دارد

در این مراسم، همچنین دریادار مرتضی صفاری فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) با بیان اینکه ارزش‌ها ریشه در اعتقادات دینی ما دارند گفت: توسعه فضای سبز یکی از ارزش‌هایی است که همواره در احادیث و روایات مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساختار و سازمان خود در معاونت مهندسی، توسعه فضای سبز را در دستور کار قرار داده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموعه دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بیش از دو هکتار را تحت پوشش فضای سبز قرار دادیم که امیدواریم، امسال بتوانیم این فضا را به پنج هکتار برسانیم.

گفتنی است، در این مراسم از طریق ویدئوکنفرانس مراسم روز درختکاری در سپاه استان‌های کرمانشاه، هرمزگان، گیلان، اصفهان، زنجان و بوشهر به نمایش درآمد.

همچنین در پایان مراسم روز درختکاری مدیران و دست اندرکاران حوزه منابع طبیعی مورد تقدیر قرار گرفتند.