فضای فیزیکی کتابخانه های گنبدکاووس با استاندارد کشور فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از فعالان فرایند پایتخت کتاب ایران در سالن فرمانداری گفت: کسب مقام سوم کتابخوانی و تبدیل شدن شهرستان به مطالعه، خبری مسرت بخشی است.

وی افزود: افراد زیادی در کسب این مقام تلاش داشتند و ایده های برتر خوبی از شهرستان به این جشنواره ارائه شد.

وی افزود: شهرستان گنبد با هشت کتابخانه و ۷۴ هزار جلد کتاب و سه هزار متر مربع فضای فیزیکی پتانسیل خوبی برای مطالعه مفید دارد، گرچه شهرستان گنبد ۲۸ هزار متر مربع با فضای فیزیکی استاندارد فاصله دارد، ولی می توان از وجود خیرین در این بحث کمک گرفت.

فرماندار ویژه گنبدکاووس مسیر پیشرفت را حضور اجتماعی برشمرد و گفت: اولین کتابخانه روستایی در شهرستان در روستای آق آباد کلنگزنی شده که به علت مشکلات اعتباری راکد مانده است. در سال جدید با اختصاص اعتبار فعالیت های عمرانی آن آغاز شود.

حمیدی گفت: همچنین تعمیر و افزایش فضای فیزیکی در کتابخانه شهید بهشتی صورت گرفته و ما امیدواریم جناب علوی نگاه مساعدانه به تزریق نیرو به این کتابخانه ها داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر هشت کتابخانه با هشت نیرو داریم که این کمبود مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

رضا شجاعی رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: جشنواره کتاب از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت کشور و کمیسیون ملی یونیسکو، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور، سازمان صدا و سیما و نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد.

وی هدف از برگزاری جشنواره را کشف و خلق ادیه ها در شهرستان، فرصت برای به فعلیت رساندن برنامه ها و تعمیم آن به کل کشور برای الگوسازی و ترویج کتابخوانی و مشارکت مردمی و نهادها به منظور انس جامعه شهری با مقوله کتاب برشمرد و گفت: در این جشنواره 63 شهرستان طرح های خود را ارئه دادند که از این تعداد ابتدا 10 شهرستان نامزد انتخاب پایتخت کتاب ایران شدند و در نهایت به دلیل ارائه برنامه های نوآورانه، کم هزینه و مردمی و استفاده از ظرفیت های محلی در در تدوین برنامه های ویژه، اوح تقدیر وزرای کشور و ارشاد اسلامی و لوح تقدیر دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو به نمایندگی از مردم خوب و کتابخوان گنبد به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبد اهدا شد.

شجاعی افزود: تهواز به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب و از شهرهای گنبد، بوشهر، یزد و نیشابور تقدیر شذ.