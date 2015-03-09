برنامه جذابی برای جلب جوانان به مساجد نداشته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی معتمدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در سطح کشور نزدیک به ۲۰ هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد راه‌ اندازی شده است که نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ کانون فرهنگی در اصفهان قرار دارد.

معتمدی در خصوص فعالیت‌هایی که در کانون‌های فرهنگی مسجد صورت می‌گیرد، بیان داشت: فعالیت‌های کتابخانه‌ای، فرهنگی، آموزشی و جشنواره‌ای از جمله فعالیت‌هایی است که در این کانون‌ها صورت می‌گیرد.

وی گفت: این کانون‌ها آموزش‌هایی در موضوعات مختلف تربیت فرزندان، سبک زندگی و موضوعات دیگر برگزار می‌شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، در ادامه اظهار کرد: در استان اصفهان ۵۳ کانون تخصصی وجود دارد که در موضوعات اختصاصی همچون عفاف و حجاب فعالیت‌های فراوانی انجام می‌دهند، همچنین ۱۵ مرکز با عنوان خانه‌های فرهنگ دیجیتال در اصفهان وجود دارد که در راستای ایجاد سرگرمی‌های مناسب همچون اینترنت پاک فعالیت می‌کنند.

وی گفت: در حوزه کارهای کلان در سطح استان، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی را در استان ایجاد کرده‌ایم که در جلسات آن نسخه‌های کشوری نیز تدوین می‌شود.

معتمدی تصریح کرد: در سطح استان اصفهان هیئت هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی به ریاست استاندار تشکیل شده است که با حضور دستگاه‌های مختلف همچون استانداری، شهرداری، سازمان تبلیغات، مرکز امور رسیدگی به امور مساجد، ستاد احیا امربه معروف و نهی از منکر، بسیج، سازمان ورزش و جوانان عمده دستگاه‌هایی هستند که در این هیئت حضور دارند و در طول سال دو بار تشکیل جلسه می‌دهند.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، در ادامه در خصوص فعالیت‌های مساجد، تصریح کرد: در اسلام مسجد باید کانون و محور یک جامعه باشد و دارای کارکردهای مختلف و انواع متعدد است.

وی موضوعات فرهنگی، آموزشی، تفریحی، پژوهشی، حرفه‌ای، مهارتی، اقتصادی، سیاسی را از وظایف مساجد عنوان کرد و گفت: متولیان یک مسجد باید بدانند در سطح محله که مسجد در آن قرار دارد چه تعداد فقیر و غنی موجود است.

معتمدی همچنین با تأکید بر ایجاد مساجد شبانه روزی در کشور ادامه داد: در سطح کشور آمار مساجد فعال پائین است که باید با هماهنگی نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت‌های فراوانی که در استان‌ها موجود است این فعالیت‌ها گسترده شود.

وی با بیان اینکه، مردم ما تشنه شنیدن و دانستن مسائل روز جامعه هستند،گفت: هر ارگانی باید متناسب با فعالیت خود عمل کند و گروه‌های خودجوش هم باید تقویت شوند، مسجد باید هنر نگهداری و حفظ جوانان به عنوان مخاطب خود را داشته باشد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، در بیان بودجه دبیرخانه کانون‌های فرهنگی مساجد گفت: سرانه کمک به کانون‌های فرهنگی مساجد ۶۰۰ هزار تومان است که بودجه سال ۹۳ که توسط ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری کشور برای استان اصفهان در نظر گرفته شد ۲ و نیم میلیارد توامان بود و تا پایان امسال ۸۰ درصد آن محقق می‌شود و این بودجه در سال ۹۴ افزایش می‌یابد.

وی اظهار کرد: همچنین با استاندار اصفهان تفاهم نامه یک میلیارد تومانی نوشته‌ایم که آن هم تا پایان سال محقق می‌شود.

معتمدی گفت: تاکنون برنامه هایی که برای جذب جوانان به مساجد اجرایی شده در سطح متوسط بوده و برنامه های جذابی برای جذب جوانان به مساجد نداشته ایم.

به گزارش مهر، بخش دوم این نشست خبری مربوط به سوالات خبرنگاران بود، که معتمدی در پاسخ به پرسش و انتقاد یکی از خبرنگاران در خصوص علل تعطیل بودن مساجد در بیشتر ساعات روز و ترس از سرقت و انجام برخی کارهای غیرمرتبط در مسجد در پاسخ به مطالبات مردم در شبانه روزی شدن مساجد ، گفت: مسئولیت اداره یک مسجد مربوط به دبیرخانه کانون‌های فرهنگی نمی‌شود و همکاری نهادها برای اداره مسجد امری الزامی است.

وی در ادامه و در پاسخ به پرسش‌های فراوان خبرنگاران در خصوص عدم رعایت نظافت در مساجد، ساعات کاری کم و فعالیت‌های محدود کانون‌های فرهنگی مساجد، عدم وجود جاذبه‌های فرهنگی و هنری در مساجد برای جوانان اظهار کرد: وظایف این قبیل فعالیت‌ها بر عهده دبیرخانه کانون‌های فرهنگی مساجد نیست و مرکز رسیدگی به امور مساجد و ائمه جماعت مسئول پیگیری این مسائل هستند.