آیت الله موحدی کرمانی به دیدار علما و مراجع تقلید رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله موحدی کرمانی عضو مجلس خبرگان رهبری در سفر به قم امروز به دیدار آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی رفت.

وی روز گذشته نیز با آیات عظام موسوی اردبیلی، سبحانی و شبیری زنجانی و حجج اسلام سعیدی و شهرستانی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله حسین نوری همدانی ظهر امروز دوشنبه در دیدار آیت الله موحدی کرمانی که در دفتر این مرجع تقلید انجام شد، اظهار داشت: ضرورت دارد بزرگان نظام و شخصیت‌ها در مسائل کشور وحدت داشته باشند.

وی ادامه داد: در مجلس خبرگان از شخصیت‌های برجسته و انقلابی حضور دارند و این مجلس باید نماد وحدت و همدلی و مدافع نظام و انقلاب و رهبری باشد.

استاد برجسته حوزه عنوان کرد: همه باید حول ولایت فقیه و وحدت و همدلی قرار گیرند.

در ابتدای دیدار عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: فردا رئیس و هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری مشخص می‌شود و سال آینده نیز اعضای این مجلس انتخاب خواهند شد که بسیار مهم است.

گفتنی است دیدار امام جمعه موقت تهران با مراجع تقلید قم به صورت خصوصی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است.