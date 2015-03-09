۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۵

اسدی:

تمام حوزه های دانشگاهی درتدوین برنامه مدون دانشگاه ها همکاری کنند

اهر - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر بر تعامل و همکاری تمام حوزه های دانشگاهی در تدوین برنامه مدون دانشگاهها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر اسدی دوشنبه در نشست مدیران و کارشناسان طرح و برنامه و بودجه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: همکاری همه جانبه تمامی حوزه ها با اداره طرح برنامه و بودجه برای تدوین برنامه های دقیق و کارشناسی شده امری الزامی است.

وی موفقیت هر برنامه ای در گرو لحاظ نظرات تخصصی و کارشناسانه تمامی حوزه ها دانست و افزود: با توجه به اهمیت چنین رویکردی در پیش بینی و تدوین برنامه های صحیح، باید همه دست اندرکاران و افراد خبره در آن سهیم باشد تا برنامه ای منسجم و منطبق با واقعیت تدوین و اجرایی شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر عدم استفاده از نظرات کارشناسان را دلیل اصلی محقق نشدن برخی برنامه های گذشته عنوان و تصریح کرد: حتی در مواردی عکس نتیجه مورد انتظار حاصل شده که امیدواریم در برنامه بودجه سال آینده با بهره گیری از آرا و نظرات کارشناسی کلیه حوزه های دخیل، برنامه ای جامع و کامل تدوین شود.

