فرصت ارسال آثار به نخستین جشنواره دانشجویی غدیر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره سراسری ـ دانشجویی «غدیر» توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و حمایت سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور، با همکاری جامعه دانشگاهی و نهادهای فرهنگی کشور، در راستای اعتلای فرهنگ والای غدیر، در سطح مراکز آموزش عالی سراسر کشور در حال برگزاری است.

همچنین دبیرخانه دائمی جشنواره در معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر دائر می باشد و آثار ارسالی را در بخش های مختلف هنری شامل: نقاشي، خوشنويسي، گرافيك، آثار حجمی؛ ادبی شامل: شعر، مقاله‌نويسي، كتاب، فیلمنامه‌نویسی،داستان کوتاه و نمایشنامه‌نویسی و فعالیتهای فضای مجازی شامل: طراحی سایت، وبلاگ‌نويسي، نرم‌افزار چند رسانه‌اي و نشريه الكترونيكي گردآوری می کند.

نشانی دبیرخانه جشنواره: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

تلفن دبیرخانه: ۲۵ ۲۳ ۵۴ ۶۴

صندوق پستی: ۴۴۱۳ - ۱۵۸۷۵

آدرس سایت: www.jdamirkabir.ac.ir

پست الکترونیکی: Farhangi@jdamirkabr.ac.ir