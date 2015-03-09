سرویس بیمه حوادث بر بستر موبایل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت بیمه ایران در یک همکاری بین بخشی با اپراتور ایرانسل، بستری برای پوشش بیمه ای تمامی اقشار جامعه از طریق موبایل فراهم کرد.

در این طرح که برای ایام نوروز ۹۴ به اجرا درمی آید تمامی مشترکان تلفن همراه می توانند با پرداخت مبلغ یکهزار و ۸۲۰ تومان از تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۳ تا ۲۵ فروردین ۹۴ بیمه نامه حوادث نوروزی را برای خود فعال کنند.

این طرح برای مشترکان ایرانسلی و غیرایرانسلی فعال شده است و تمامی افراد می توانند با ارائه کدملی و شماره شناسنامه خود از این طرح بهره مند شوند؛ اما امکان فعال سازی این طرح تنها از طریق سیم کارتهای ایرانسل و با شماره گیری کد دستوری *۹۹۹# فراهم شده است.

برای فعالسازی این طرح افراد از ۱۹ اسفند تا ۵ فروردین ۹۴ زمان خواهند داشت و بیمه شدگان در هنگام بروز هرگونه حادثه از ۱۰ میلیون تومان پوشش بیمه ای برخوردار خواهند بود.

در مراسم امضای این تفاهمنامه همکاری افتخاری عضو هیات مدیره بیمه ایران با بیان اینکه در این طرح برای هر کدملی امکان صدور تنها یک بیمه نامه وجود خواهد داشت گفت: این طرح در راستای بسترسازی فروس الکترونیکی بیمه با هدف دسترسی آسان به این خدمت و توسعه فرهنگ بیمه در کشور اجرایی می شود.

وی با تاکید براینکه مشترکان ایرانسل می توانند از طریق کد دستوری اعلام شده سایر اعضای خانواده خود را که مشترک ایرانسل نیستند هم تحت پوشش بیمه قرار دهند افزود: در این طرح هزینه هرگونه حوادث شامل نقص عضو، ازکار افتادگی و فوت تا سقف ۱۰ میلیون تومان قابل پرداخت خواهد بود و براین اساس مرکز پاسخگویی بیمه ایران از طریق شماره ۰۹۶۶۸ پاسخگوی مشترکان خواهد بود و تمامی دفاتر بیمه ایران در سراسر کشور، قادر به انجام این امور هستند.

علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل نیز در این مراسم گفت: برای فعالسازی خدمات بیمه بر بستر موبایل نیازی به مراجعه حضوری افراد نبوده و مشترکان می توانند پس از واردکردن کد دستوری بر روی تمامی گوشی های موبایل و انتخاب منوی خرید بیمه و وارد کرد کدملی و شماره شناسنامه این سرویس را فعال کرده و مبلغ مورد نظر را از طریق کارت بانکی پرداخت کنند.

به گفته وی این طرح محدودیت جغرافیایی نخواهد داشت و مبتنی بر وب سرویس بوده و فرد بیمه شده برای دریافت خدمات، با کدملی قابل شناسایی خواهد بود.