مجله مهر: صدای شهید مدافع حرم،شهید مهدی صابری،فرمانده گروهان علی اکبر نیروی مخصوص تیپ فاطمیون دقایقی قبل از شهادت: 

- می تونی برامون آب بیاری؟

+ آب نیست برادر

- یاعلی کربلا

۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۰

شهید مهدی صابری مدافع حرم دقایقی قبل از شهادت

آخرین صدای شهید: عقب نشینی در کار نیست!

پیکر مطهر شهید مهدی صابری از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) ظهر روز جمعه پس از نماز جمعه با حضور گسترده مردم قم در حرم حضرت معصومه(س) تشییع و سپس به خاک سپرده شد.

    • جواد ابراهیمی ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
      یادمون نره از روی شهدا شرمنده ایم
    • امیر سعید صالح ۱۹:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
      دوباره دل ما را آتش زدی یاعلی کربلا خوش بحالت
    • علی شادمانی ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
      خوشا به سعادتت از دست حسین زهرا سیراب ... شدی برادر!
    • سید ۲۰:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
      هی خدا ...
    • سید مهدی ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
      قدر خون پاک این شهدا را باید دانست و به اطلاع جوانان رساند تا بدانند که امنیت و آرامش چه هزینه هایی دارد.
    • آرزومندی ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
      خوش بحالت برادر . تو این دنیای پر از دروغ و دغل و پر از ترس و وحشت و اضطراب چقدر خوب راهتو پیدا کردی . تورو بخدا برای ما هم دعا کن . خوش بحالت مدافع حرم بی بی زینب . تو الان چه مقام والایی نزد حضرت فاطمه و امیرالمومنین حیدر علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیهما السلام و حضرت ابوالفضل داری .
    • امیر جوادی ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
      خوش به سعادتشون
    • منتظر شهادت ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
      اشكمو درآوردين
    • جواد ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
      شهد شهادت گوارای وجودت پهلوان .............
    • SEPEHR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
      يادمان هست كه هنوزم مردان مردي هستند كه شيعه واقعي بودنشان را به خون سرخ خويش بارها ثابت كرده اند"خدا كند روزي كه نياز به حضور ما باشد نشكنيم قلب فرزند زهرا(س) را......آمين
    • jaml jamli ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
      لطف کرده و ملیت این شهید غزیز را ذکر کتید
    • محمد ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
      خدا مارو هم با شهدا همراه کن یا علی کربلا
    • سروش ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
      چرا نگفتید ایشان از شیعیان غیور افغان بودند؟
    • سید محمدجواد طاهرزاده ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
      شهادت هنر مردان خداست
    • منتظر شهادت ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
      خوشا بحال شهدا باجا م حسین ع سیراب میشوند
    • جمال جمالي ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
      مهر نيوز ، ديروز پيام دادم كه چرا از بيان مليت اين شهيد ميترسيد در حاليكه بسياري از اخبار غير مستند را به افاغنه ربط ميدهد . جواب اين شهيد را در يوم الحساب چي ميدي؟ من دست بردار نيستم
    • مهران ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
      یا علی کربلا
    • fateme ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
      خوش به حالتون برادر
    • مهدی ۲۱:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۸
      روحت شادباد ای شهیدراه فرزندان زهرا رفتی ولی زنده ها انقدرابلهن که هنوز ازتو به عنوان شهیدافغانه یاد می کنند مهم نیست چون حضرت زهرا بانوی دوعالم برتو افتخارمی کند قدر گوهر را گوهرشناس می داند وبس خداوند به خانواده محترمش عزت وصبرجمیل عطانماید
    • زهرا ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۸
      روحت شادباد رفته ای بارسفررابسته ای ازاین دنیا امازنده ها ازتوبنام شهیدافغانه یاد میکنندمهم نیست زهرای اطهر برخون پاکت افتخار می کندای شهید راه زینب برخون رنگینت می بالیم باشد که ازجویبارخون پاکتان اسلام پاینده سربلندگردد خداوند کریم اجروصبرجمیل برخانواده گرامیش عطانماید.
    • سید حمید سجادی ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۲
      خداوند رحمتش کند وتسلیت خدمت خانواده محترمش

