آخرین صدای شهید: عقب نشینی در کار نیست!

مجله مهر: صدای شهید مدافع حرم،شهید مهدی صابری،فرمانده گروهان علی اکبر نیروی مخصوص تیپ فاطمیون دقایقی قبل از شهادت:
- می تونی برامون آب بیاری؟
+ آب نیست برادر
- یاعلی کربلا
پیکر مطهر شهید مهدی صابری از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) ظهر روز جمعه پس از نماز جمعه با حضور گسترده مردم قم در حرم حضرت معصومه(س) تشییع و سپس به خاک سپرده شد.
