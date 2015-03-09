وقف وارد کمک به مؤسسات و مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، احمد دزیانیان در جمع متصدیان اوقاف در شاهرود اظهار داشت: جایگاه و اهمیت وقف در امور علمی و دانشگاهی را در کشورهای توسعهیافته و غربی نیز میتوان مشاهده کرد بهطوریکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از دلایل رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای غربی را توجه ویژه آنها به وقف میدانند.
وی تصریح کرد: در وقف، اختیار و انگیزههای شخصی برای هدر رفتن سرمایه وجود ندارد و مسئولان و متولیان امور وقف ضمن آنکه مقید به حفظ سرمایه اولیه هستند، بهطور قانونی وظیفه دارند برای کسب درآمد از موقوفات بهمنظور تأمین هزینههایی که موقوفات برای گردش کار آنها پدید آمده است، تلاش و همت مضاعف داشته باشند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گفت: در ایالات متحده آمریکا، بیش از دو هزار و ۴۰۰ موقوفه در زمینه امور علمی و مراکز پژوهشی وقف شده که برخی از آنها با قدمتی بیش از یک قرن هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند.
دزیانیان ادامه داد: دانشگاههای هاروارد و پرینسون همانند بسیاری دیگر از مراکز آموزش عالی ایالت متحده آمریکا از طریق وقف اداره میشوند؛ به نحوی که رئیس بزرگترین دانشگاه آمریکا (هاروارد)، داراییهای هاروارد از موقوفات را حدود ۳۶.۹ میلیارد دلار اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: کشور آلمان نیز بین کشورهای غربی جایگاه بالایی را در ثبت موقوفاتی که در امور آموزشی و پژوهشی فعالیت دارند، به خود اختصاص داده است.
بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی کشورهای صنعتی نیز بهصورت وقفی اداره میشوند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود اضافه کرد: بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی کشورهای صنعتی نیز بهصورت وقفی اداره میشوند و درآمد حاصل از موقوفات این مراکز صرف هزینههای مربوط به کشف علت بیماریها و درمان آنها، آزمایش یا پژوهش یا اعطای جایزه به دانشمندان و محققان میشود و جایزه نوبل هم یکی از موارد موقوفات علمی است.
دزیانیان ادامه داد: در مالزی که کشوری در حال توسعه بوده و بنیاد خانواده آقای لیم گوتانگ، مؤسس بزرگترین مرکز تفریحی جنوب غربی آسیا در ارتفاعات گنتینگ هایلاند مالزی است که بخش بسیار بزرگی از داراییهای خود را وقف امور دانشگاهی در قالب بورس دانشجویان نیازمند و امور درمانی کرده است.
وی تصریح کرد: بدیهی است برای تحقق اهداف بزرگ کشور عزیزمان در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و رسیدن به قلههای ترقی نیاز به فرهنگسازی و آشنایی و تشویق آحاد مردم بهویژه خیران به وقف و اهدای اموال خود به مؤسسات و مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی هستیم.
حمایت از اماکن مذهبی و بقاع متبرکه مجری طرح میقاتالرضا (ع)
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود نیز در این نشست خواستار حمایت قانونی و مالی از اماکن مذهبی و بقاع متبرکه مجری طرح میقاتالرضا (ع) شد.
سیدمصطفی مجیدی در تشریح ضرورتهای اجرای طرح ملی میقاتالرضا (ع) بهویژه در برهه کنونی و در آستانه سال نو اظهار داشت: بعد مادی اجرای طرح میقاتالرضا (ع) امروز باید مدنظر قرار گیرد؛ این طرح، دلایل مادی نیز در کنار مباحث معنوی و مذهبی دارد که میتواند برای مسافران بسیار مهم باشد.
وی با اشاره به قابلیتهای فیزیکی که باید در راستای اجرای طرح میقاتالرضا (ع) در شاهرود مورد توجه قرار گیرد، فراهم بودن زیرساختهای لازم در اکثریت میقاتها را امری دانست که میتواند در جذب مسافران و زائران حرم رضوی بسیار مؤثر باشد.
لزوم وجود فضای فیزیکی لازم برای پیشبرد طرح ملی میقاتالرضا (ع)
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود با بیان اینکه در حدیثی آمده که امام رضا (ع) در روز قیامت به دیدار زائر خویش خواهد رفت، اظهار داشت: امام رضا (ع) خودشان فرمودهاند که «همانا بهزودی به زهر جفا مظلومانه به شهادت رسیده و در کنار هارون به خاک سپرده میشوم و خداوند مزار مرا محل رفت و آمد پیروان و دوست داران من قرار خواهد داد پس هر کس مرا در آن تنهایی و غربت، زیارت کند، دیدار من در روز قیامت برای او واجب شود» و این نشاندهنده اهمیت زیارت امام هشتم (ع) است.
مجیدی با اشاره به لزوم وجود فضای فیزیکی لازم (زمین) برای پیشبرد طرح جامع در قریب به اتفاق میقاتها گفت: فاصله کم میقات تا محور اصلی و واقع شدن در مسیرهای تردد زائران از امور مهمی است که به طرح میقاتالرضا (ع) اهمیت بیشتری میبخشد.
وی داشتن صرفه اقتصادی برای استفاده از امکانات رفاهی و اقامتی را یکی از مواردی دانست که ممکن است مسافران نوروزی و زائران حرم رضوی خیلی برایشان مهم باشد و از این رو، باید به این موارد نیز توجه شود.
اهتمام دولت در کمک و حمایت قانونی و مالی از اماکن مذهبی و بقاع متبرکه
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود مردمی بودن احداث، توسعه، نگهداری و مدیریت بقاع، اهتمام دولت در کمک و حمایت قانونی و مالی از اماکن مذهبی و بقاع متبرکه و نیز ضرورت وجود عزم و اراده مستمر برای اجرای طرحهای مرتبط با زیارت در استانداریهای ۶ استان مجری طرح میقات الرضا (ع) را از مواردی دانست که امروز باید بدان توجه شود.
مجیدی بر لزوم تقویت امکانات خدادادی و بالقوه طبیعی و گردشگری مناطق اطراف بقاع متبرکه در طول مسیر تشرف زائران حرم رضوی تأکید کرد.
نظر شما