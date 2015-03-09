۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۱

علوی:

ظرفیت خیرین در احداث کتابخانه های گلستان به کار گرفته می شود

گرگان- رئیس کتابخانه های عمومی استان گلستان گفت: ظرفیت خیرین در احداث کتابخانه های گلستان به کار گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی ظهر دوشنبه در نشست خبری در گنبدکاووس، گفت: هر ساله یونسکو رقابت جهانی برای انتخاب پایتخت کتاب جهان را برگزار می کند که طی سال های گذشته فقط در سال ۲۰۰۶ و۲۰۱۱ جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت و متسفانه مقامی کسب نکرد که طی این سالها نیز فقط تهران در این رقابت حضور داشت.

وی افزود: اتفاق خوبی که امسال رخ داد این بود که وزارت ارشاد ضروریت حضور خود را در این عرصه بین المللی احساس کرد و سایر شهرهای کشور را نیز ترغیب به این کار کرد.

وی ادامه داد: با وجود حضور شهرهای بزرگ که نویسندگان نام آور داشتند شهرستان گنبد توانست نامزد پایتخت کشور شود که این جای بسیار خوشحالی دارد.

علوی اظهار کرد: سرانه کتاب در استان ما باید به ازای هر نفر، چهار نسخه باشد که متاسفانه این هنوز امکان ندارد و با استفاده از همه پتانسیل ها شاید به ازای هر نفر یک نسخه کتاب یافت شود.

علوی گفت: با استفاده از خیرین شهرستان، مجمع خیرین کتابخانه ساز که تاکنون در 6 یا هفت شهرستان صورت گرفته است در این شهر نیز دایر شود.

وی افزود: تاکنون تفاهم نامه شادک بین فرمانداران چهار شهرستان منعقد شده است که امروز در کنار تجلیل از فعالان پایتخت کتاب این کار هم صورت می گیرد.

کد مطلب 2514789

