به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تظاهرات گسترده جامعه صهیونیستی علیه سیاست‌های نتانیاهو، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در مصاحبه با دو تن از کارشناسان خاورمیانه این موضوع را بررسی کرد.

غضنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان، با اشاره به نارضایتی گسترده جامعه صهیونیستی نسبت به سیاست های دولت اشغالگر گفت: برپایی چنین تظاهراتی برای نخستین بار نیست؛ بلکه هنگام آغاز حرکت بیداری اسلامی نیز بارها شاهد به خیابان ریختن صهیونیست ها علیه سیاست های اقتصادی و اجتماعی این رژیم بودیم.

وی افزود: در گذشته با اتخاذ تدابیری جلوی این تظاهرات گرفته می‌شد؛ اما تظاهرات روز شنبه به دلیل انتخابات پارلمانی زودرس در آینده نزدیک، برپا شد.

رکن‌آبادی با اشاره به فشارهایی که از سوی کابینه بر نتانیاهو وارد می‌شود، گفت: شکستی که نتانیاهو در جنگ غزه متحمل شد و اختصاص بخش اعظمی از بودجه به حوزه نظامی و همچنین بزرگ‌نمایی بیش از حد خطر جمهوری اسلامی و به دنبال آن اختصاص مبالغ زیادی از بودجه این رژیم، باعث تحت فشار قرار گرفتن نتانیاهو شده است.

وی ادامه داد: از دیگر سو، جریان دینی تندرو داخل این رژیم، نتانیاهو را متهم می‌کرد که در برخورد با مقاومت و جمهوری اسلامی به اندازه کافی اقدام نکرده است و صهیونیست ها با خطر بزرگی مواجه هستند.

سفیر سابق ایران در بیروت تصریح کرد: نتانیاهو برای فرار از این وضعیت، انحلال پارلمان را اعلام و از طرفی اقدام به اخراج چند وزیر در کابینه کرد و برای فرافکنی، بحث ماجرای حمله به نیروهای حزب الله در قنیطره را پیش آورد.

رکن‌آبادی یادآور شد: حزب الله لبنان در واکنش به این اقدام، پاسخ قاطعی داد و اقدام نتانیاهو را خنثی کرد و باعث شد حزب وی در شرایط بدتری قرار گیرد.

وی زمان برای اظهارنظر در خصوص آینده نتانیاهو را زود توصیف کرد و افزود: یکی از اهداف تظاهرات روز شنبه مخالفان، اعتراض به اقدام نتانیاهو برای سفر به امریکا و حضور در کنگره بود.

سفیر سابق ایران در لبنان، این اقدام نتانیاهو را باعث تحقیر جامعه صهیونیستی دانست و گفت: نتانیاهو با هدفی صرفاً انتخاباتی، اقدام به سخنرانی کرد و قطعا یکی از دلایل این تظاهرات، اعتراض به این اقدام بود.

توافق ایران و 1+5؛ بزرگترین شکست یک دهه اخیر برای اسرائیل

در ادامه این برنامه، علی منتظری کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه به صورت مستقیم از بیروت بر روی خط ارتباطی رادیو گفتگو حاضر و پاسخگوی سوالات برنامه شد.

وی با اشاره به تظاهرات مخالفان نتانیاهو در سرزمین های اشغالی گفت: برای اولین بار است که تحولات سیاست خارجه رژیم صهیونیستی، به شکل مستقیم در داخل این رژیم موثر بوده است.

منتظری تصریح کرد: با توجه به بحث هسته ای و تلاش نتانیاهو برای ایجاد شکاف میان 1+5 با ایران، وی قصد داشت از ناحیه آمریکا توقفی در این مذاکرات ایجاد کند اما برای اولین بار در این سیاست شکست خورد.

وی به انزوای سیاسی اسرائیل در سطح بین‌الملل اشاره کرد و افزود: تصور می‌کنم با توجه به صداهای افراطی در اسرائیل، اگر مذاکرات به نتیجه برسد، از بعد سیاست خارجه بزرگترین شکست طی یک دهه اخیر برای صهیونیستها خواهد بود.

این تحلیلگر مسائل منطقه افزود: یکی از دلایل انزوای سیاسی اسرائیل، در تنگنا قرارگیری این رژیم از سوی جمهوری اسلامی است که با منطق سیاسی در مذاکرات و به شکلی منطقی، فنی و حرفه ای گفتگو کرد.

منتظری خاطرنشان کرد: امروز در رابطه با گروه‌های تروریستی کشف شده، برنامه‌های امنیتی و نظامی اسرائیل در خاورمیانه لو رفته و ضربه سنگینی به کابینه این رژیم وارد شده است.

بر اساس این گزارش، علاقمندان به تحلیل مباحث روز سیاسی می‌توانند، هر شب از ساعت 19 تا 20 روی موج اف.ام، ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده «بدون خط خوردگی» باشند.