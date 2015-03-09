اقامه عدل جز با تکیه بر ارزش های الهی امکان پذیر نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب در مراسم تکریم و معارفه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان گلستان در گرگان تصریح کرد: فساد هر چند کوچک همانند ویروسی است که اگر آن را مهار نکنیم و از بین نبریم در درازمدت تبدیل به غده چرکینی خواهد شد که بر سلامت پیکره دستگاه خدشه وارد می کند.

وی وظیفه حفاظت را در وهله اول نظارت، پیشگیری، توصیه، ارشاد و آگاه سازی خواند و گفت: وظیفه اصلی ما حفظ نیروی انسانی و احیای نفس است و در مراحل بعدی برخورد قانونی و مقابله را داریم.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وظیفه همه کسانی که به نوعی در مجموعه قوه قضائیه فعالیت می کنند را خدمت به مردم و جلب رضایت آنان عنوان کرد و گفت: اگر نتیجه عمل و فعالیت هایی که انجام می دهیم رضایت مردم را در پی نداشته باشد باید بدانیم آن چه عمل کرده ایم مبتنی بر ارزش های الهی نبوده است.

حجت الاسلام خطیب افزود: اگر کردار و خلق و خوی خود را با ایمان و عمل صالح توأم کنیم می توانیم امیدوار باشیم با یک حرکت جهادی و اثرگذار اقامه عدل کنیم.

رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در ادامه سخنان خود با تأکید بر این که باید مواظب باشیم رفتار و اعمال ما سبب نارضایتی مردم نشود گفت: مهم ترین و راهبردی ترین قدرت و اقتدار نظام ما مردم هستند و باید در برنامه های آموزشی که برای کارکنان برگزار می کنیم بر نکات اخلاقی به صورت ویژه تأکید شود.

حجت الاسلام خطیب با تأکید بر اصل رازداری گفت: پرونده و آن چه در اختیار دستگاه قضائی است اسرار مردم است و نباید به بهانه تبیین یا توجیه افکار عمومی آن را افشا کنیم مگر در مواردی که قانون صلاح بداند.

رئیس کل دادگستری گلستان نیز در این مراسم با تأکید بر استقلال حفاظت و اطلاعات گفت: البته این استقلال به معنای جزیره ای عمل کردن نیست بلکه نظارت به عنوان مشاور با سنجش وضعیت سازمان، راهکارهای حرکت به سمت وضعیت متعادل و اصلاح امور را در اختیار مدیریت قرار می دهد.

احمد فاضلیان با بیان این که حیطه نظارت یک حیطه عام است و همه را در برمی گیرد، افزود: همان گونه که بارها در احادیث، روایات و کلام بزرگان آمده است باید با تقویت آموزه های دینی بستر نظارت همگانی به ویژه از نوع درونی آن را در جامعه ایجاد کنیم.

وی در ادامه گفت: سکوت در برابر تخلف دیگران و یا همراهی با متخلفان نتیجه ای جز استمرار عمل خلاف و از بین رفتن قبح آن ندارد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان، هدف حفاظت و اطلاعات را صیانت و سالم سازی محیط کار برای کارکنان دانست و افزود: تحقق این هدف باید بر اساس موازین شرعی همچون رعایت اصل برائت، عدم تجسس، توجه به حقوق بیت المال و امر به معروف و نهی از منکر و معیارهای قانونی محقق شود.

فاضلیان پیشگیری را مهم ترین و سازنده ترین کار در حوزه نظارت خواند و افزود: اساسا بهتر است تخلفی صورت نگیرد زیرا در برخی تخلفات اعمال مجازت هم نمی تواند از آثار آسیب بکاهد.

رئیس دادگستری کل استان گلستان با بیان اینکه نظارت جایی برای مصلحت اندیشی نیست، خاطرنشان کرد: باید بدانیم بزرگترین سرمایه ما اعتماد مردم است و ما وظیفه داریم از هر چیزی که به این اعتماد ضربه می زند جلوگیری کنیم.

وی کارچاق کن ها را پاشنه آشیل دستگاه قضایی خواند و گفت: هر چند در دادگستری استان اقدامات خوبی در این بخش صورت گرفته است اما همچنان برای ریشه کنی کامل این مشکل که ریشه در ناآگاهی مردم دارد نیازمند تلاش و هوشیاری بیشتر مردم و مسئولان هستیم.

رئیس سابق حفاظت و اطلاعات دادگستری کل گلستان نیز با تشریح اقدامات چند ساله حفاظت و اطلاعات استان گفت: با مجموعه اقداماتی که در این سال ها انجام شد توانستیم تعداد زیادی از کارچاق کن ها را شناسایی و دستگیر کنیم.

محمدحسین رحیمی با بیان این که حفاظت دیده بان مدیریت است تا بتواند با خیال راحت اعمال خود را انجام دهد، گفت: حفاظت همچون بازوی توانمندی است که به مدیران این امکان را می دهد تا با فراغ بال، به ساماندهی امور بپردازند.

وی، حسن خلق را مهم ترین اصل برای کسانی عنوان کرد که محل مراجعه مردم هستند و نکته دیگری که باید در بخش حفاظت توجه ویژه به آن داشته باشیم جلب اعتماد است زیرا تا زمانی که مردم به ما اطمینان پیدا نکنند نمی توانند مشکلات خود را با ما در میان بگذارند.

رئیس جدید حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان گلستان نیز با اشاره به آیه ۶ سوره تحریم، پیشگیری را مهم ترین اولویت کاری اعلام کرد و گفت: پیشگیری که ما پیگیری خواهیم کرد از نوع غیرکیفری با ابزار نظارت و به منظور دور نگهداشتن کارکنان از لغزش است.

علی یزدانی با بیان این که مدیریت موفق مرهون نظارت کارآمد است، گفت: با توجه به تهدیدها و تطمیع هایی که همکاران ما در دستگاه قضائی را تهدید می کند تلاش می کنیم با تمام توان بستر را برای فعالیت بدون دغدغه قضات با وجدان فراهم کنیم.

به گزارش روز دوشنبه دادگستری گلستان در پایان این مراسم حجت الاسلام خطیب از زحمات محمدحسین رحیمی رئیس سابق حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تقدیر و حکم ریاست حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان را به علی یزدانی ابلاغ کرد.

همچنین از زحمات عظیمی رئیس سابق حفاظت و اطلاعات اداره کل پزشکی قانونی گلستان تقدیر و حسام به عنوان سرپرست حفاظت و اطلاعات اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان معرفی شد.