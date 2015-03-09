کشف ۱۵ تن مواد مخدر در پایتخت از ابتدای سال

سرهنگ " محمد بخشنده "، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگارمهر گفت : ۵ هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر از ابتدای سال در پایتخت با توجه به ظرفیتی که در اختیار پلیس قرار گرفت جمع آوری و در مجموع ۴۵ هزار معتاد، فروشنده، توزیع کننده و قاچاقچی مواد مخدر نیز توسط پلیس دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان مواد مخدر برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، افزود: پاکسازی تهران از معتادان و فروشندگان مواد مخدر اولویت سال ۹۴ برای این پلیس است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۰ باند قاچاق موادمخدر نیز منهدم شد و همچنین میزان کشفیات موادمخدر در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۰ درصدی داشته است.