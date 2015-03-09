۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۳

کشف ۱۵ تن مواد مخدر در پایتخت از ابتدای سال

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف ۱۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت خبر داد و گفت: پاکسازی تهران از معتادان و فروشندگان مواد مخدر اولویت کاری این پلیس در سال آینده است.

سرهنگ " محمد بخشنده "، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگارمهر گفت : ۵ هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر از ابتدای سال در پایتخت با توجه به ظرفیتی که در اختیار پلیس قرار گرفت جمع آوری و در مجموع ۴۵ هزار معتاد، فروشنده، توزیع کننده و قاچاقچی مواد مخدر نیز توسط پلیس دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان مواد مخدر  برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، افزود: پاکسازی تهران از معتادان و فروشندگان مواد مخدر اولویت سال ۹۴ برای این پلیس است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۰ باند قاچاق موادمخدر نیز منهدم شد و همچنین میزان کشفیات موادمخدر در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۰ درصدی داشته است.

کد مطلب 2514796

