احتمال تمدید ۳ ساعته انتخابات اتاق بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج در حاشیه انتخابات امروز اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران، گفت: دولت برای اینکه تخلفی در انتخابات اتاق بازرگانی صورت نگیرد، ارائه رای وکالتی را ممنوع اعلام کرده و دارنده کارت بازرگانی که حداقل یک سال از زمان صدور آن گذشته باشد، می تواند در این دوره انتخابات شرکت کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به مهر مبنی بر خرید و فروش‌های رای از سوی برخی نمایندگان کاندیداها افزود: به نظر می رسد تجار و دارندگان کارت بازرگانی صاحب فکر و ایده هستند و تحت تاثیر چنین فضاسازی هایی برای اخذ رای کاندیداهای خود قرار نخواهند گرفت بلکه ظرف ماه های قبل و حتی هفته های گذشته کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب کرده اند.

وی تصریح کرد: شخصا مشاهده کردم برخی دارندگان کارت بازرگانی چنین برگه های تبلیغات که به صورت غیرقانونی توزیع می شد، مچاله کرده و به سطل آشغال می انداختند.

این مقام مسئول تصریح کرد: نظارت‌ها از سوی هیات نظارت به صورت نامحسوس صورت می گیرد و پایان زمان رای گیری و اعلام نتایج اولیه به چنین تخلفاتی در انجمن نظارت رسیدگی خواهد شد.

خسروتاج خاطرنشان کرد: تا ساعت یک بعدازظهر امروز در مجموع ۸ هزار و ۷۷ رای در کل کشور به صندوق‌ها انداخته شد که بیشترین آرا مربوط به شهر تهران با یکهزار و ۸۵۰ رای و پس از آن، اصفهان با ۴۹۰ رای، ارومیه با ۴۰۳ رای و کرمانشاه با ۳۸۸ رای بیشترین آرا را در کل کشور داشتند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: افراد حائز صلاحیت برای رای دهی در کل کشور ۲۷ هزار و ۸۵۶ نفر هستند که چنانچه استقبال صورت گیرد، رای گیری ۳ ساعت تمدید خواهد شد اما تا این لحظه زمان قانونی برگزاری انتخابات ساعت ۱۸ امروز پیش بینی شده است.

خسروتاج گفت: مشهد با ۳۵۳ رای، شیراز با ۲۴۶ رای، کرج با ۱۰۲ رای، ارومیه با ۴۰۳ رای، گرگان با ۲۲۹ رای، کرمانشاه با ۳۸۸ رای، ساری با ۳۵۵ رای، کرمان با ۲۸۲ رای، تبریز با ۳۱۹ رای استان‌های شاخص دارنده بالاترین سطح مشارکت هستند.