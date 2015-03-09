به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی، مباحث فکری را از عناصر مفقود شده این سالها دانست و تشکیل شورای سیاستگذاری در سال ۹۳ را به دلیل اهمیت این حوزه عنوان کرد.
به مبانی تئوریک جشنواره آیینی سنتی بیشتر توجه شود
مرادخانی ضمن تشکر از همه حاضران گفت: جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی، حوزه هویتی ما را شامل میشود و از این روست که هر چقدر به غنای محتوایی و تئوریک جشنواره توجه شود در دیگر ابعاد هم تاثیرگذار خواهد بود. البته امیدوارم با با تشکیل شورا و کمیسیونهای مربوطه، این جشنواره کیفیت اجرایی و محتوایی خوبی داشته باشد.
ثبت جهانی تعزیه را جدی بگیریم
مهدی شفیعی، مدیرکل اداره هنرهای نمایشی نیز بر لزوم برنامهریزی دقیق و فعال کردن استانهای مختلف در برگزاری جشنواره تاکید کرد و گفت: مسأله دیگری که طی یک ماه اخیر از سوی معاون هنری وزیر پیگیری شده، مسأله تاسیس موزه تئاتر است. چند محل دیده و بررسی شده که امیدوارم امسال صاحب موزه تئاتر بشویم.
وی با تاکید بر اینکه تعزیه و نمایشهای سنتی جزو میراث در معرض خطر هستند، گفت: از همه دوستان میخواهم که مسأله ثبت جهانی تعزیه و ثبت بنیاد تعزیه در میراث فرهنگی را با هم و به صورت جدی پیگیری کنند.
تاثیر آدمها و زمانه خودشان بر تئاتر سنتی
علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت تئاتر نیز با اشاره به تاثیر آدمها و زمانه خودشان بر تئاتر سنتی گفت: باید مبانی و الگوها حفظ و از آن تکنیکهای قدیم برای اجراهای امروز بهرهجویی شود. البته شکلگیری کارگاههای آموزشی با شیوه استاد ـ شاگردی یک ضرورت است در واقع می توان گفت کارکردن عملی با استاد برای بچهها خیلی موثر است چون آموختههای ما در این هنر آموزش شفاهی نیست.
این بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما همچنین توجه جدی وزارت ارشاد را به ادبیات کهن پارسی و بهویژه شاهنامه خواستار شد.
با موزه تئاتر شغل آفریدید
محمود عزیزی مدرس و کارگردان تئاتر در این جلسه به تلاشهایی که برای تاسیس موزه شده، اشاره و تاکید کرد : در این فضای فرهنگی بخشهایی همچون پژوهشهای بینالمللی، تعلیم دانشجو و ثبت و ضبط آثار، در آییننامهای که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، پیشبینی شده است.
او با اشاره به ثبت جهانی نوروز و تعزیه و تلاشهای بینالمللی، گفت: با موزه، هم شغل آفریدهاید و هم ارزشهای معنوی و هنری را حفظ کردهاید.
آنچه داشتهایم را کنار گذاشتهایم
ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر هم با بیان این که «از روزی که تئاتر فرنگی به ایران آمد، آنچه داشتهایم را کنار گذاشتهایم» گفت: اگر تئاتر سیر تکاملی خود را طی میکرد، امروز دارای تئاتر ملی بودیم.
وی توجه به توریسم فرهنگی و تحقیق و پژوهش برای کشف و تبیین ساختارهای ویژه نمایش آیینی ایرانی را پیشنهاد داد.
برگزاری جشنواره دوسالانه کافی نیست
سیدمحمد بهشتی، عضو دیگر این شورا، ایجاد نهادی که به طور مداوم به تئاتر آیینی و سنتی بپردازد را پیشنهاد کرد و گفت: اکتفا کردن به یک جشنواره دوسالانه کافی نیست. ما باید بدانیم نمایشهای آیینی به اندازه زبان در تداوم فرهنگ ایرانی موثر است.
وی ادامه داد:ما در سازمان میراث فرهنگی، موزهها را زنده میدانیم. نفس فرهنگی و دلالت فرهنگی موزهها را زنده میکند. با نگاه موزهای دلالتهای جدی و عمیق فرهنگی مورد توجه قرار میگیرد و ما هم در پژوهشگاه میراث فرهنگی، آمادگی همراهی در این زمینه را داریم.
کاظمی، مشاور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم هم ضمن ارزیابی جنبههای مالی برگزاری این جشنواره، درخواست کرد ضعفها و آسیبهای جشنواره شناسایی شود و در سمینار بینالمللی تئاتر آیینی و سنتی از مهمانانی دعوت شود که در کشورشان تجربه حفظ گونههای نمایش سنتی را داشتهاند.
تاسیس خانه نمایش های ایرانی
در بخش دیگری از این جلسه، حمیدرضا اردلان، خلاصهای از روند برگزاری سمینار و دستاوردهایی همچون انتشار کتاب خلاصه مقالات و راهاندازی جایزه جلال ستاری را ارائه کرد.
اردشیر صالحپور نیز اهمیت ساخت خانه نمایشهای ایرانی را مطرح و درخواست کرد که مرکز نمایشهای آیینی و سنتی شهرداری که با گذشت یک سال از افتتاح، بیمصرف مانده، در اختیار کانون قرار بگیرد.
در ادامه، ایرج نعیمایی به کاستیهای نظام آموزش تئاتر در این زمینه پرداخت و تاکید کرد که روی خاستگاه اندیشهگی و مردمشناسی نمایشهای سنتی باید کار شود.
قلینژاد،مشاور رییس سازمان میراث فرهنگی نیز درباره موزه تئاتر، بر طراحی مجموعهای که آموزش، معرفی، حفاظت و نگهداری را شامل بشود تاکید کرد و گفت: اگر این برنامه تدوین شود پایگاه ملی و منطقهای دارد. جشنواره از جمله اهداف آن میشود و نه محلی برای ملاقات.
در پایان جلسه، داود فتحعلیبیگی و محمدحسین ناصربخت نیز گزارشی از عملکرد کانون نمایشهای سنتی، شانزده دوره جشنواره و توانمندسازی جوانان در این حوزه ارائه کردند.
در این جلسه، علی نصیریان، رییس شورای سیاستگذاری جشنواره هفدهم، در حضور علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارشاد و مهدی شفیعی، مدیرکل اداره هنرهای نمایشی، حکم دبیری جشنواره هفدهم را به داود فتحعلیبیگی اعطا کرد.
سیدمحمد بهشتی، قلینژاد، کاظمی، ایرج نعیمایی، محمود عزیزی، اردشیر صالحپور، ایرج راد، حمیدرضا اردلان، محمدحسین ناصربخت، پیمان شریعتی و ندا انتظامی در این جلسه شرکت داشتند.
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