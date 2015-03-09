به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب ماکان عیدی‌پور تلاش کرده علاوه بر بررسی موقعیت ایران به عنوان کشور- ملتی که به لحاظ منطقه‌ای و تاریخی در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار دارد، به چگونگی رفع تهدیدات و خطرات پیش رو بدون استفاده از سرمایه انسانی پرداخته و واقعیت جنگ از منظر بازدارندگی هسته‌ای را بررسی کرده است.

تشریح نظریه بازدارندگی، بررسی مفاهیم تئوریک گسترده‌ نظیر الگوواره‌های کلان رئالیسم و لیبرالیسم در علوم سیاسی، تاریخ، جامعه‌شناسی، منطق، شرق‌شناسی، فیزیک و سلاح‌شناسی ازجمله موارد مورد کنکاش در این کتاب است.

تولید بمب اتم و ابزار تحویل، لزوم کار تئوریک، لیبرالیسم و رئالیسم، بازدارندگی، انواع بازدارندگی، تعریف رئالیستی سازوکار جنگ، وضعیت موجود در سیاست جهانی، ابهام هسته‌ای، موردپژوهی برخی کشورها همچون آلمان، انگلیس، تایوان، پاکستان، سوریه و چند کشور دیگر ازجمله دیگر بخش‌های این کتاب است.

«جنگ آخر» در ۶۲۸ صفحه با قیمت ۶۱۰.۰۰۰ ریال روانه بازار نشر شده است.