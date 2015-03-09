به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب موسوی پیش از ظهر امروز در جلسه بررسی وضعیت کارخانه های رب گوجه جنوب کرمان اظهارداشت: با توجه به حجم قابل توجه کشت گوجه فرهنگی در جنوب استان کرمان و لزوم بازاریابی این محصول از هم اکنون باید راهکارهای لازم را قبل از رسیدن به زمان اوج برداشت در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: کارخانه های رب گوجه در جنوب استان کرمان برای فروش این محصولات نقش اصلی را دارند و باید نقش خود را ایفا کنند.

وی به انجام بازدیدهای متعدد از این واحدهای صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: مذاکراتی نیز برای فروش محصول به این کارخانه ها صورت گرفته است و از مسئولان این واحدهای صنعتی می خواهیم دغدغه های بهداشتی در خصوص تولید محصول رب گوجه فرنگی را رفع کنند و استانداردهای لازم را رعایت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در واقع می خواهیم مسائل بهداشتی در اولویت کارهای این کارخانه ها قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص رفع مشکل نقدینگی کارخانه های رب گوجه فرنگی افزود: تمام پرونده ها برای قرار گرفتن در مسیر قانونی و تسریع به بانک معرفی شده است و امیدواریم این مشکل در روزهای اول سال ۹۴ رفع شود.