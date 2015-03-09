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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۱

موسوی:

دغدغه‌های بهداشتی کارخانه های رب گوجه جنوب کرمان رفع شود

دغدغه‌های بهداشتی کارخانه های رب گوجه جنوب کرمان رفع شود

کرمان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به نقش کارخانه های گوجه فرنگی در اقتصاد کشاورزی گفت: باید قبل از رسیدن به زمان اوج برداشت دغدغه موجود در زمینه بهداشت کارخانه ها رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب موسوی پیش از ظهر امروز در جلسه بررسی وضعیت کارخانه های رب گوجه جنوب کرمان اظهارداشت: با توجه به حجم قابل توجه کشت گوجه فرهنگی در جنوب استان کرمان و لزوم بازاریابی این محصول از هم اکنون باید راهکارهای لازم را قبل از رسیدن به زمان اوج برداشت در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: کارخانه های رب گوجه در جنوب استان کرمان برای فروش این محصولات نقش اصلی را دارند و باید نقش خود را ایفا کنند.

وی به انجام بازدیدهای متعدد از این واحدهای صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: مذاکراتی نیز برای فروش محصول به این کارخانه ها صورت گرفته است و از مسئولان این واحدهای صنعتی می خواهیم دغدغه های بهداشتی در خصوص تولید محصول رب گوجه فرنگی را رفع کنند و استانداردهای لازم را رعایت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در واقع می خواهیم مسائل بهداشتی در اولویت کارهای این کارخانه ها قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص رفع مشکل نقدینگی کارخانه های رب گوجه فرنگی افزود: تمام پرونده ها برای قرار گرفتن در مسیر قانونی و تسریع به بانک معرفی شده است و امیدواریم این مشکل در روزهای اول سال ۹۴ رفع شود.

کد مطلب 2514809

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