مجموعه "مشاهير و رجال" منتشر مي شود

به گزار ش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد، جلد اول اين مجموعه شامل زندگاني 500 تن از عالمان ديني است كه مقبره آنها در مجموعه حرم مطهر است. جلد دوم هم شامل زندگي و آثار 184 نفر از هنرمندان ، دانشوران . خطباي معروف اسلامي است .

در اين گزارش آمده است : جلد سوم از اين مجموعه پر بار شامل زندگاني 187 نفر از رجال سياسي و نظامي اسلامي است و چهارمين مجلد شامل زندگاني 115 نفر از رجال آستان قدس ، صاحب منصبان ، متوليان و نايب التوليه هاي آستان قدس به حساب مي آيد.

آخرين جلد از اين مجموعه پژوهشي تحقيقي نفيس هم مربوط به مشاهير مدفون شده در ديگر گورستانهاي مشهد است كه شامل شعرا ، ادبا و دانشمندان هستند.