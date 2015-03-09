هلاکت سرکرده داعش در صلاح الدین/درخواست سلیم الجبوری از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق گفت: ما به توان نیروهای امنیتی برای غلبه بر تروریسم ایمان داریم.ساکنان صلاح الدین باید مشارکت گسترده ای برای آزاد سازی استان خود داشته باشند.

وی افزود: پارلمان حامی تلاش های نیروهای امنیتی و مردمی است.نیروهای امنیتی باید نهایت هوشیاری را علیه تروریست ها به کار گیرند.

رئیس پارلمان عراق ضمن درخواست از دولت برای توجه به ویژه به آوارگان و حمایت از آنها آن را عامل اعتماد به دستگاه های امنیتی دانست و بر ضرورت حفظ اراضی آزاد شده تاکید کرد.

از سوی دیگر منابع امنیتی عراقی از هلاکت وسام حسین العزاوی از سرکرده های داعش در منطقه مطیبجه در شرق صلاح الدین خبر دادند.

به گفته این منابع العزاوی از سرکرده های برجسته داعش در استان صلاح الدین است.