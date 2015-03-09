فرهنگ تعبیرها و عبارت های طنز آمیز متداول در لهجۀ شیرازی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پژوهش شمار در خور توجهی از تعبیرها و عبارت های طنز آمیز رایج در لهجۀ شیرازی در قالب فرهنگی خواندنی تدوین شده است.

این کار حاصل سال ها توجه مؤلف به زبان مردم و یادداشت برداری مستقیم و مستمر او از محاورات ایشان است.

عبدالرحیم ثابت در این رابطه اظهار داشت: در این کتاب، تعداد قابل توجهی از عبارت ها و تعبیرهای طنزآمیز رایج در لهجۀ مردم شیراز ثبت و ضبط و با رجوع به بیش از ۶۰ منبع مکتوب مورد توضیح و تحلیل واقع شده است.

نویسنده کتاب خوان خنده بیان کرد: فرهنگ خوان خنده بخشی از توان طنز آفرینی و زیرکی مردم و ظرافت های زبان عامه را بازتاب می دهد.

وی افزود: گرچه مدخل های این فرهنگ در شیراز جمع آوری شده است وبیشتر عبارت ها و تعبیرهای این دفتررنگ و آهنگ لهجۀ شیرازی دارند اما واقعیت این است كه برخی از این تعبیرها و عبارت های طنز آمیز یا همانندها و نظائر آن ها در دیگر شهر ها نیز رایج است و جزو میراث مشترك همة ایرانیان و بلكه فارسی زبانان شمرده می شوند.

دکتر ثابت اعلام کرد: در توضیح مدخل های این فرهنگ، ردّ برخی از از این تعبیرها و عبارت ها را در دیگر گویش های فارسی و نیز در دیگر اقلیم های فارسی زبان نظیر تاجیكستان و افغاتستان پیگیری کرده ام.

کتاب "خوان خنده" نوشته عبدالرحیم ثابت در قطع رقعی، در ۳۳۴ صفحه و به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم و بنیاد فارس شناسی منتشر شده است.

بنیاد فارس شناسی در سال ۹۱ کتاب "خوشا تفرج شیراز" را از همین نویسنده منتشر کرده است. این اثر نیز در بردارندۀ جستارهایی در حوزۀ فرهنگ مردم شیراز است.