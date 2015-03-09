۳۶ همایش و نمایشگاه حجاب و عفاف توسط شهرداری تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حمیدی دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه ترویج عفاف و حجاب از سوی این معاونت در مراکز فرهنگی شهرداری تبریز در سال ۹۳ گفت: برای ترویج و صیانت از فرهنگ حجاب و عفاف، آموزش‌های بنیادی و مستمر و مشاوره در سطوح مختلف جامعه شامل خانواده، مدرسه، دانشگاه در قالب برنامه‌های پر محتوا، تاثیر گذار و زمان بندی شده بسیار موثر است.

وی ادامه داد: در سال جاری ۱۱۷ کلاس و ۹ کارگاه آموزشی در موضوعات پیشگیری از آسیب های خانواده، آسیب شناسی سنین بلوغ دختران و پسران، مهارت قبل از ازدواج و روابط دختران با والدین برگزار شده است.

حجت الاسلام حمیدی افزود: شهرداری تبریز در ارتباط با موضوع عفاف و حجاب به بحث تحکیم خانواده پرداخته و در این راستا آموزش‌هایی که از سوی شهرداری تبریزبه منظور تحکیم بنیان خانواده ها ارائه می‌شود، در برگیرنده آموزش‌هایی برای مادران با محوریت تربیت فرزندان است.

وی همچنین از برگزاری ۲۸ همایش و هشت نمایشگاه حجاب و عفاف در طول سال جاری خبر داد و گفت: ارائه مدل های حجاب اسلامی و برپایی نمایشگاه های ازدواج آسان در مراکز فرهنگی شهرداری تبریز از دیگر اقدامات شهرداری تبریز در حوزه عفاف وحجاب است که در مجموع در سال جاری بالغ بر هشت هزار نفر از شهروندان از این آموزش ها و برنامه ها بهره مند شده اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز در ادامه خواستار توجه جدی متولیان امر در فراهم ساختن بیش از پیش زمینه های معنوی در مجموعه های اداری و فضاهای شهری و نمایان ساختن جلوه های زیبا در موضوع عفاف در فرهنگ عمومی جامعه شده و افزود: ضرورت دارد همه دستگاه ها اجرایی به خصوص دستگاه های فرهنگی تلاش بیشتری برای تبیین و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کنند.

وی ادامه داد: ایجاد مراکز مشاوره خانواده، برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی با موضوعات صیانت از خانواده، ازدواج و عفاف وحجاب، برگزاری همایش های سبک زندگی اسلامی و مهارت‌های فرزندپروری و راه های ارتباط مؤثر در زندگی و برپایی نمایشگاه های توانمندی های بانوان با هدف معرفی بانوان تلاشگر و توانمند در نهادهای دولتی و غیر دولتی در سال جاری در پارک های بانوان جلوگیری از ترویج البسه و تبلیغ کالاهای مغایر با فرهنگ اسلامی و ایرانی، نصب باكس ها و تابلوهای مربوط به عفاف و حجاب گسترش مراکز ورزشی بانوان و افزایش تسهیلات حمل ونقل بانوان از جمله شاخص های فعالیتی شهرداری کلانشهر تبریز در موضوع عفاف و حجاب است.

حجت الاسلام حمیدی تشكیل ستاد امر به معروف و نهی از منكر برگزاری ویژه برنامه گرامیداشت روز زن و مادر و ویژه برنامه معرفتی حضرت فاطمه (س)، انتخاب همكار نمونه در حوزه عفاف و حجاب و تجلیل از بانوان محجبه كتابخانه ها، چاپ بروشور و تهیه بسته های فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در بین خانواده ها و برگزاری مسابقات مكتوب از كتاب زن از دیدگاه اسلام استاد مطهری و مسابقه تفسیر سوره نور در بین كل بانوان مناطق را از دیگر برنامه های شهرداری تبریز در ترویج عفاف وحجاب عنوان کرد.