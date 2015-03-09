۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

تسلط نیروهای امنیتی و مردمی بر ورودی جنوبی ناحیه العلم

منابع امنیتی از تسلط نیروهای امنیتی و مردمی بر ورودی جنوبی ناحیه العلم در شرق تکریت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امینتی در استان صلاح الدین اعلام کرد: نیروهای امنیتی و مردمی موفق به تسلط بر ورودی جنوبی ناحیه العلم حدفاصل میان فلکه العلم و مرکز ناحیه العلم در شرق تکریت شدند.

این منبع بیان کرد: نیروهای امنیتی و مردمی در حال پیشروی به سوی مرکز ناحیه العلم برای آزادی آن از داعش هستند.

منبع مذکور از خنثی سازی دهها بمب کنار جاده ای خبر داد و افزود: نیروهای امنیتی همچنان از چهار طرف تکریت را در محاصره خود دارند که از جمله آن محور پل مواصلاتی تکریت-العلم در شرق تکریت است که پنج کیلومتر تا مجموعه کاخ های ریاست در تکریت فاصله ندارد.

این منبع از حمله هوایی به داعش و انهدام ادوات آنها در الشرقاط-بیجی در شمال تکریت و هلاکت شماری از تکفیری ها خبر داد.

