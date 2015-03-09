به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بررسی مسائل مطبوعات کودک و نوجوان بیستم اسفند ماه از سوی انجمن مدیران مطبوعات کودک و نوجوان و با حمایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی و مجله شهرزاد برگزار می‌شود.

در همایش بررسی مسائل مطبوعات کودک و نوجوان، برگزاری سه پنل تخصصی با عنوان‌های: مطبوعات کودک و نوجوان و آموزش‌های آزاد و دانشگاهی، اقتصاد مطبوعات کودک و نوجوان و محتوا و مخاطب در مطبوعات کودک و نوجوان پیش‌بینی شده است.

همایش بررسی مسائل مطبوعات کودک و نوجوان با حضور حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه ۲۰ اسفند از ساعت ۹ تا ۱۶ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع در چهارراه سرچشمه در تهران برپا خواهد شد.