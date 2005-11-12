نرم افزار فروغ ولايت منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد اين نرم افزار كه به همت بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي تدوين، توليد و به بازار عرصه مي شود شامل زندگي هر يك از معصومين در قالب زندگينامه ، دورانهاي مختلف زندگي ، تصاوير بقاع متبركه همراه با تصاوير مداحي و نيز قرائت قرآن توسط قاريان مشهور جهان است.

اولين شماره از مجموعه 14 گانه فروغ ولايت با عنوان دانشنامه امام رضا سال گذشته توليد و به بازار عرضه شد و در دومين شماره از اين نرم افزار قرار است زندگي امام حسين (ع) با عنوان دانشنامه امام حسين توليد شود .

توليد هر كدام از اين دانشنامه ها با سه هزار صفحه تحقيق و پژوهش و تأيئد نهايي شوراي ارزيابي آغاز مي شود و نظارت بر تمام مراحل توليد بر عهده اين شورا است.



