۲۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۵۱

از سوي بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي؛

نرم افزار فروغ ولايت منتشر مي شود

نرم افزار فروغ ولايت با محوريت زندگي 14 معصوم ، از سوي بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي منتشر مي شود.

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد  اين نرم افزار كه به همت بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي تدوين، توليد و به بازار عرصه مي شود شامل زندگي هر يك از  معصومين در قالب زندگينامه ، دورانهاي مختلف زندگي ، تصاوير بقاع متبركه همراه با تصاوير مداحي و نيز قرائت قرآن توسط قاريان مشهور جهان است.

اولين شماره از مجموعه 14 گانه فروغ ولايت با عنوان دانشنامه امام رضا سال گذشته توليد و به بازار عرضه شد و در دومين شماره از اين نرم افزار قرار است زندگي امام حسين (ع) با عنوان دانشنامه امام حسين  توليد شود .

توليد هر كدام از اين دانشنامه ها با سه هزار صفحه تحقيق و پژوهش و تأيئد نهايي شوراي ارزيابي آغاز مي شود  و نظارت بر تمام مراحل توليد بر عهده اين شورا است.

 

