تعلیق فعالیت های علمی و آموزشی ۱۳چهره ماندگار دانشگاه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان برتر جهان اسلام، چهره هاي ماندگار و اساتيد نمونه كشوري دانشگاه شيراز در نامه اي خطاب به رئيس جمهور اعلام كردند : در اعتراض به تعدي به اراضي دانشگاه شيراز ، همه فعاليت هاي آموزشي، علمي و پژوهشي خود را تعطيل مي كنند.

«باسمه تعالی

محضر مبارک ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی

با سلام تحیات

این روزها بر ما سخت می گذرد .عالمان دارلعلم شیراز خانه خود را بیت الاحزان می بینند

تلاش برای واگذاری اراضی دانشگاه شیراز به شیوه ای غیراصولی ، غیر کارشناسی و با نادیده گرفتن ۱۰ سال مطالعات برای اجرای طرح جامع دانشگاه و برباد دادن هزینه های میلیاردی همه ما را از کارهای علمی و فکری باز داشته است آنچه قرار است انجام شود با هیچ یک از اصول تدبیر، امید و تکریم دانشگاهیان همخوانی ندارد .

اکنون از محضر حضرت عالی خواستاریم با دخالت و دستور مستقیم جلوی تعدی به اراضی دانشگاه شیراز را بگیرید و دانشگاه شیراز را از تشنج به وجود آمده نجات دهید .

به محضرتان اعلام میداریم آنچه تحت عنوان وقف و سایر القائات ظاهر بینانه مطرح می شود هیچ مبنا و مستند قانونی ندارد بنابراین تا دریافت عاجل آن بزرگوار جهت توقف این روند غیر منطقی کلیه فعالیت های آموزشی، علمی و پژوهشی خود را معلق می نماییم .

دکتر حبیب فیروز آبادی دانشمند برتر جهان اسلام و چهره ماندگار کشور

دکتر افسانه صفوی دانشمند برتر جهان اسلام و چهره ماندگار کشور

دکتر ناصر ایران پور دانشمند برتر جهان اسلام

دکتر علیرضا سپاسخواه، دانشمند برتر جهان اسلام

دکتر هاشم شرقی دانشمند برتر جهان اسلام چهره ماندگار و از دانشمندان یک درصد ISI

دکتر محمد مهدی علیشاهی چهره ماندگار کشور و برنده جایزه علامه طباطبایی

دکتر جعفر مهراد چهره ماندگار کشور ، بنیانگذار ISC

دکتر ارسلان قهرمانی چهره ماندگار کشور

دکتر کرامت الله ایزد پناه چهره ماندگار کشور استاد ممتاز دانشگاه شیرازو عضو پیوسته فرهنگستان علوم

دکتر محمود یعقوبی چهره ماندگارکشور و عضو آکادمی علوم

دکتر محمد نمازی استاد نمونه کشوری در حسابداری

دکتر عزت الله رئیسی پدر علم هیدروژئولوژی ایران

دکتر فرید مر عضو پیوسته فرهنگستان علوم و برنده جایزه علامه طباطبایی .