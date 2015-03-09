به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه‌ هیات داوران جایزه‌ «دکتر رضا داوری‌اردکانی» در روز یکشنبه هجدهم اسفند با حضور رضا داوری‌اردکانی، پرویز ضیاء‌شهابی، سیدحمید طالب‌زاده، علی‌اصغر مصلح و علی‌اصغر محمدخانی برگزار شد و درباره‌ خط مشی جایزه و وضعیت رساله‌های دکتری رشته‌ فلسفه در سال ۱۳۹۳ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین مقرر شد مراسم اهدای این جایزه در روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ برگزار شود و به برگزیده‌ بهترین رساله‌ دکتری فلسفه‌ در سال ۱۳۹۳ لوح تقدیر و مبلغ سی‌میلیون ریال جایزه‌ نقدی اهدا شود.

دانشجویان دوره‌ دکتری در رشته‌ فلسفه با گرایش‌های مختلف که از آغاز سال تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ از پایان‌نامه‌ی خود دفاع کرده باشند می‌توانند پایان‌نامه‌های خود را حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ به دبیرخانه‌ این جایزه در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش‌ کوچه‌ سوم، پلاک ۸، کدپستی ۱۵۱۳۶۴۸۳۱۳ ارسال کنند.