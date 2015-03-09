به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی پولتیکو با درج مطلبی به خطرات و تهدیدات ناشی از دست نیافتن به توافق هسته ای با ایران پرداخت.

در این مطلب نویسنده با اشاره به صف آرایی گروهی از سناتورها در کنگره آمریکا برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای با ایران آمده است: در بحث امنیت ملی همواره باید دقیق بود و با دقت دید که به دنبال چه هستیم. اغلب سیاست هایی که دارای جاذبه کوتاه مدت هستند معمولا دارای تبعات دراز مدت هستند. شاید آنچه که الان در کنگره اتفاق می افتد و نمایندگان آن در مخالفت با توافق هسته ای با ایران صف آرایی می کنند دقیقا یکی از این موارد باشد.

نویسنده مطلب می نویسد: امروز شمار زیادی از سناتورها خواستار این هستند که توافقی را که مدت ها درباره آن با ایران مذاکره شده است را کنار بگذارند و به جای آن برای به صفر رساندن احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته ای به شیوه های قهری و و انزوا برگردند؛ مواضعی که بسیار شبیه نظرات «بنیامین نتانیاهو» است.

نویسنده معتقد است با برگشتن به روش های فوق نه تنها تهدیدات حذف نخواهند شد بلکه ممکن است تهدیدات بزرگتری هم ایجاد شوند.

نویسنده معتقد است برای پیش بینی وضعیت آینده نیاز به پیشگو و پیشگویی نیست و به سادگی می توان با مراجعه به دهه ها سیاست های آمریکا و روسای جمهور آن در برابر ایران که همواره ایران را تحت فشار قرار داده و تحریم کرده اند به ناکارآمدی برگشت به چنین سیاست هایی پی برد.

وی با دفاع از سیاست باراک اوباما در قبال ایران می نویسد: تا قبل از اوباما تمامی تحریم های آمریکا علیه ایران یکجانبه بودند اما این باراک اوباما بود که توانست جامعه جهانی را در بخشی از تحریم ها علیه ایران با آمریکا همراه کند.

به نوشته این مجله تا به حال ایران دو مرتبه برای مذاکره درباره برنامه هسته ایش پا پیش گذاشته است یکی در سال ۲۰۰۳ بود که تیم حسن روحانی با پیشنهاد کاهش سانتریفیوژهای ایران به تعداد ۳۵۰۰ پیش آمد که تمامی شواهد حکایت از آن دارند که دولت وقت «جورج بوش» با همین استدلال امروزی جمهوری خواهان با این پیشنهاد ایران مخالفت کرد و گفت این تعداد سانتریفیوژ زیاد است

در ادامه این مطلب آمده است نتیجه آن سیاستها این شد که همه از آن مطلع هستند. ایران با وجود افزایش تحریم ها و فشارها هر روز بر شمار سانتریفیوژهای خود افزود و دامنه فعالیت هسته ای خود را گسترش داد بطوریکه ظریف و روحانی در سال ۲۰۱۳ در حالی برای مذاکره برگشتند که ایران قادر به غنی سازی ۲۰ درصدی بود و حدود ۲۰ هزار سانتریفیوز برای غنی سازی داشت. اوضاع آنقدر وخیم شده بود که نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد ایران تا تابستان سال آینده به بمب اتمی دست خواهد یافت و احتمال درگیری نظامی اسرائیل با ایران قریب الوقوع شد.

این مجله مدعی است در تمامی این دوران همه می دانند که حداقل یک دهه است که ایران توانایی تولید سلاح هسته ای را داشته است اما این کار را نکرده است و این نه به خاطر این بوده است که ایران توانمندی این کار را نداشته بلکه به خاطر این بوده است که ایران قصد تولید سلاح هسته ای را نداشته است. تمامی سرویس های اطلاعاتی آمریکا و متحدانش از جمله خود اسرائیل این موضوع را تایید کرده اند که ایران قصد تولید سلاح هسته ای را ندارد.

نویسنده معتقد است امروز مذاکرات دور دوم با ایران در حالی در حال نزدیک شدن به پایان است که دیگر ایران ذخیره اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی ندارد و با بی سابقه ترین بازرسی ها از تاسیسات هسته ایش موافقت کرده و تکمیل تاسیات آب سنگین اراک خود را که پلوتونیوم تولید می کند را متوقف کرده است و پذیرفته است که تا ۱۰ سال به این تعهدات پایبند باشد.

در پایان نویسنده خطاب به مخالفان این توافق می نویسد: با رد این توافق به وضعیت اوایل سال ۲۰۱۳ بر خواهیم گشت وضعیتی که می تواند خطر برخورد نظامی را بالا ببرد، اتفاقی که هیچ سیاستمدار و دولتمرد مسئولی خواستار آن نیست.