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۱۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۱۹

در مشهد

طرح ترميم مستمري خانواده هاي بي سرپرست اجرا مي شود

بر اساس مصوبه هيات دولت ، طرح ترميم مستمري خانواده هاي بي سرپرست و معلولان سرپرست خانوار در مشهد اجرا مي شود .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي خراسان رضوي در كميته آسيب شناسي اجتماعي مشهد با بيان اين مطلب ، افزود : بر اساس اين مصوبه يك ميليارد و 717 ميليون و 720هزار ريال اعتبار براي   ترميم مستمري خانواده هاي بيماري رواني ، معلولان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي اختصاص يافته است.

رمضانعلي قادري ، همچنين از اختصاص اعتباري براي فرزندان امداد گيرنده خبر داد و افزود : 230 ميليون ريال اعتبار براي مستمري فرزندان امداد گيرنده كه نزد خانواده هايشان نگهداري مي شوند به صورت كامل پرداخت خواهد شد .

به گزارش مهر ، در اين جلسه دكتر حسين برادران معاون پيشگيري و فرهنگي سازمان بهزيستي خراسان رضوي از ايجاد پايگاههاي سلامت اجتماعي در 17 محله مشهد خبر داد و افزود : هم اكنون 4 پايگاه  سلامت اجتماعي راه اندازي شده و 10 محله ديگر نيز با اختصاص  يك ميليون  و 140 هزار تومان اعتبا ، افتتاح مي شود .

وي با اشاره به اجراي طرح آموزش مهارتهاي زندگي در مقاطع زندگي  در مقاطع راهنمايي و دبيرستان  گفت : تا كنون 250  مدرسه با ظرفيت  22 هزار دانش آموز در اين طرح شركت كرده اند  كه از هفته آينده نيز مقاطع پيش دبستاني و دبستان مشمول اين طرح مي شود .

 

کد مطلب 251484

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