طرح ترميم مستمري خانواده هاي بي سرپرست اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي خراسان رضوي در كميته آسيب شناسي اجتماعي مشهد با بيان اين مطلب ، افزود : بر اساس اين مصوبه يك ميليارد و 717 ميليون و 720هزار ريال اعتبار براي ترميم مستمري خانواده هاي بيماري رواني ، معلولان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي اختصاص يافته است.

رمضانعلي قادري ، همچنين از اختصاص اعتباري براي فرزندان امداد گيرنده خبر داد و افزود : 230 ميليون ريال اعتبار براي مستمري فرزندان امداد گيرنده كه نزد خانواده هايشان نگهداري مي شوند به صورت كامل پرداخت خواهد شد .

به گزارش مهر ، در اين جلسه دكتر حسين برادران معاون پيشگيري و فرهنگي سازمان بهزيستي خراسان رضوي از ايجاد پايگاههاي سلامت اجتماعي در 17 محله مشهد خبر داد و افزود : هم اكنون 4 پايگاه سلامت اجتماعي راه اندازي شده و 10 محله ديگر نيز با اختصاص يك ميليون و 140 هزار تومان اعتبا ، افتتاح مي شود .

وي با اشاره به اجراي طرح آموزش مهارتهاي زندگي در مقاطع زندگي در مقاطع راهنمايي و دبيرستان گفت : تا كنون 250 مدرسه با ظرفيت 22 هزار دانش آموز در اين طرح شركت كرده اند كه از هفته آينده نيز مقاطع پيش دبستاني و دبستان مشمول اين طرح مي شود .